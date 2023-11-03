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Perto de terminal

Acidente entre carro e ônibus do Transcol deixa feridos na Serra

Colisão foi registrada na manhã desta sexta-feira (3) e foi necessário acionar o Corpo de Bombeiros e o Samu para o resgate
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

03 nov 2023 às 09:04

Publicado em 03 de Novembro de 2023 às 09:04

Um acidente envolvendo um carro e um ônibus do Sistema Transcol deixou pelo menos cinco feridos na manhã desta sexta-feira (3), próximo ao Terminal de Laranjeiras, na Serra
Segundo a Polícia Militar, no carro estava o condutor de 24 anos, que tentou se evadir do local, mas foi detido por populares, e um carona de 59 anos que ficou desacordado. Foi constatado que o motorista cumpria pena e estava de saída temporária. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro.
Populares relataram à TV Gazeta que o motorista do carro estava na contramão de direção, na Avenida Eldes Scherrer Souza, e bateu no ônibus, que seguia para o terminal.
Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram que o carro ficou totalmente destruído e que a frente do coletivo também foi danificada. No vídeo é possível ver ainda profissionais do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) resgatando os feridos.
Ainda segundo populares, o carona do carro foi socorrido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Já o motorista teria tentado fugir, mas foi alcançado e também levado a mesma unidade hospitalar. Conforme apuração da TV Gazeta, pelo menos três passageiros do ônibus ficaram feridos, mas não há informação se eles foram hospitalizados. 
Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que havia uma pessoa presa às ferragens no carro, já sendo atendida pela equipe do Samu. Os bombeiros então realizaram o desencarceramento do homem, cortando a lataria do carro, deixando-o aos cuidados da equipe do Samu.

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