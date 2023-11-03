Acidente entre carro e ônibus do Transcol deixa feridos na Serra

Um acidente envolvendo um carro e um ônibus do Sistema Transcol deixou pelo menos cinco feridos na manhã desta sexta-feira (3), próximo ao Terminal de Laranjeiras, na Serra

Segundo a Polícia Militar, no carro estava o condutor de 24 anos, que tentou se evadir do local, mas foi detido por populares, e um carona de 59 anos que ficou desacordado. Foi constatado que o motorista cumpria pena e estava de saída temporária. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Populares relataram à TV Gazeta que o motorista do carro estava na contramão de direção, na Avenida Eldes Scherrer Souza, e bateu no ônibus, que seguia para o terminal.

Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram que o carro ficou totalmente destruído e que a frente do coletivo também foi danificada. No vídeo é possível ver ainda profissionais do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) resgatando os feridos.

Ainda segundo populares, o carona do carro foi socorrido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Já o motorista teria tentado fugir, mas foi alcançado e também levado a mesma unidade hospitalar. Conforme apuração da TV Gazeta, pelo menos três passageiros do ônibus ficaram feridos, mas não há informação se eles foram hospitalizados.