Acidente na BR 259 matou mulher, companheiro e filho em João Neiva

As vítimas do grave acidente na BR 259, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, foram identificadas como Maria Helena Marçal Lopes Gonçalves, de 53 anos, o filho dela, Gabriel Gonçalves, de 28 anos, e o companheiro dela, Alexsandro Viana de Sena, de 48 anos. Todos estavam em um carro que bateu de frente com uma carreta na manhã desta quinta-feira (2). Uma outra pessoa que estava no automóvel ficou ferida e foi socorrida para um hospital de Colatina.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não foi possível confirmar a dinâmica do acidente, mas sabe-se que um dos veículos invadiu a contramão. “O que pudemos constatar é que houve imprudência, as pessoas desrespeitando os limites de velocidade e a sinalização. Não podemos afirmar a causa precisa, mas alguém invadiu a contramão e colidiu com o outro veículo”, disse o inspetor Jehan Moraes.
O motorista da carreta disse para a reportagem da TV Gazeta Norte que chovia no momento da colisão, e o carro, que vinha no sentido contrário, perdeu o controle e entrou na frente.
A batida aconteceu na altura do km 21, no distrito de Acioli. No local, a carreta transportava uma carga de carvão e vinha de Minas Gerais em direção a João Neiva. O carro de passeio, um Volkswagen Gol, com placas de Boa Esperança, ia sentido Colatina.
A pessoa ferida não teve a identidade divulgada até o momento e não se sabe sobre o estado de saúde atualizado. A PRF informou que um homem, sem documento, foi socorrido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) relatou ao inspetor que o ferido estava fora do veículo e desorientado. Ele foi levado para um hospital da cidade vizinha, que não teve o nome informado.
Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde foram necropsiados e depois liberados aos familiares. Os corpos de Maria Helena e Gabriel seguiram para Baixo Guandu, enquanto que o de Alexsandro foi levado para Viana.