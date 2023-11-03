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Vítimas identificadas

Acidente na BR 259 matou mulher, companheiro e filho em João Neiva

Vítimas estavam em um Gol que bateu de frente com uma carreta na manhã desta quinta-feira (2). Corpos foram levados para Baixo Guandu e Viana.
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

03 nov 2023 às 10:16

Publicado em 03 de Novembro de 2023 às 10:16

As vítimas do grave acidente na BR 259, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, foram identificadas como Maria Helena Marçal Lopes Gonçalves, de 53 anos, o filho dela, Gabriel Gonçalves, de 28 anos, e o companheiro dela, Alexsandro Viana de Sena, de 48 anos. Todos estavam em um carro que bateu de frente com uma carreta na manhã desta quinta-feira (2). Uma outra pessoa que estava no automóvel ficou ferida e foi socorrida para um hospital de Colatina.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não foi possível confirmar a dinâmica do acidente, mas sabe-se que um dos veículos invadiu a contramão. “O que pudemos constatar é que houve imprudência, as pessoas desrespeitando os limites de velocidade e a sinalização. Não podemos afirmar a causa precisa, mas alguém invadiu a contramão e colidiu com o outro veículo”, disse o inspetor Jehan Moraes.
O motorista da carreta disse para a reportagem da TV Gazeta Norte que chovia no momento da colisão, e o carro, que vinha no sentido contrário, perdeu o controle e entrou na frente.
A batida aconteceu na altura do km 21, no distrito de Acioli. No local, a carreta transportava uma carga de carvão e vinha de Minas Gerais em direção a João Neiva. O carro de passeio, um Volkswagen Gol, com placas de Boa Esperança, ia sentido Colatina.
A pessoa ferida não teve a identidade divulgada até o momento e não se sabe sobre o estado de saúde atualizado. A PRF informou que um homem, sem documento, foi socorrido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) relatou ao inspetor que o ferido estava fora do veículo e desorientado. Ele foi levado para um hospital da cidade vizinha, que não teve o nome informado.
Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde foram necropsiados e depois liberados aos familiares. Os corpos de Maria Helena e Gabriel seguiram para Baixo Guandu, enquanto que o de Alexsandro foi levado para Viana.

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