Acidente na BR 259 matou mulher, companheiro e filho em João Neiva

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , não foi possível confirmar a dinâmica do acidente, mas sabe-se que um dos veículos invadiu a contramão. “O que pudemos constatar é que houve imprudência, as pessoas desrespeitando os limites de velocidade e a sinalização. Não podemos afirmar a causa precisa, mas alguém invadiu a contramão e colidiu com o outro veículo”, disse o inspetor Jehan Moraes.

O motorista da carreta disse para a reportagem da TV Gazeta Norte que chovia no momento da colisão, e o carro, que vinha no sentido contrário, perdeu o controle e entrou na frente.

A batida aconteceu na altura do km 21, no distrito de Acioli. No local, a carreta transportava uma carga de carvão e vinha de Minas Gerais em direção a João Neiva. O carro de passeio, um Volkswagen Gol, com placas de Boa Esperança, ia sentido Colatina.

A pessoa ferida não teve a identidade divulgada até o momento e não se sabe sobre o estado de saúde atualizado. A PRF informou que um homem, sem documento, foi socorrido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) relatou ao inspetor que o ferido estava fora do veículo e desorientado. Ele foi levado para um hospital da cidade vizinha, que não teve o nome informado.