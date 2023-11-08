Pescador é resgatado de helicóptero após sentir dor em alto-mar no ES

O pescador Valdinei de Souza Carvalho, de 49 anos, viveu momentos de tensão em alto-mar na última segunda-feira (6). Ele precisou ser resgatado por um helicóptero da Marinhado Brasil após sentir fortes dores causadas por uma infecção urinária quando a tripulação estava a 120 milhas (cerca de 300 quilômetros) da costa, ao leste do município de São Mateus.

“Estava já sem urinar havia dois dias e sentindo muita dor. Na segunda-feira, fiz contato com a rádio costeira de Itaoca e pediram um resgate à Capitania dos Portos. O helicóptero veio do Rio de Janeiro e chegou no fim do dia e me resgatou. Fui levado até o Pronto Atendimento (PA) da Praia do Suá, em Vitória. Fiquei internado e, ontem (7), fui liberado. Agora, estou bem e em casa me recuperando”, contou o pescador.