Ônibus do Transcol bate em unidade de operadora de plano de saúde na Serra

Segundo a empresa, ninguém ficou ferido e a local continua funcionando normalmente nesta segunda-feira (5)

Um ônibus invadiu a calçada e bateu no muro de uma operadora de plano de saúde que fica perto da Rodovia Norte Sul , no bairro Jardim Limoeiro , na Serra , na manhã desta segunda-feira (5). O Departamento de Trânsito da Prefeitura da Serra informou que não houve vítimas. Segundo a MedSênior, nenhum funcionário ou beneficiário ficou ferido. A unidade continua funcionando normalmente.

Por nota enviada pelo Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), a empresa responsável pelo coletivo afirmou que o ônibus do Transcol seguia pela Norte Sul, sentido Terminal de Carapina, em velocidade compatível com a via, quando um coletivo de uma empresa particular de fretamento, que trafegava pela Rodovia ES 010, avançou o sinal e colidiu na lateral do ônibus, que atingiu o muro da unidade da operadora de saúde. Não havia passageiros dentro do Transcol e o motorista não se feriu.