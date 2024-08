Morador de Cachoeiro desaparece após sair para visitar a casa da mãe

Uma mulher de 29 anos viveu momentos de terror dentro de casa no fim da tarde desta sexta-feira (2). Tudo porque o ex-companheiro, sem aceitar o fim do relacionamento, invadiu o imóvel, a esfaqueou diversas vezes e fugiu. As facadas atingiram o rosto, braços, pernas e costas. Os ferimentos foram tão intensos que testemunhas contaram que o sangue ainda esguichava quando o socorro chegou. O crime aconteceu no bairro São Cristóvão, em Vitória.