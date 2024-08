Motorista fica ferido em grave acidente na BR 101 em Viana

Segundo agentes da PRF que atenderam à ocorrência, apenas o condutor do veículo teria ficado ferido

Um veículo que seguia na BR 101 , na altura do bairro Canaã, Viana , ficou destruído após o motorista perder o controle, rodar na pista e bater em uma árvore. O acidente aconteceu por volta das 18h20 de domingo (4). Segundo agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que atenderam à ocorrência, apenas o motorista ficou ferido.

Ainda de acordo com os policiais rodoviários, o condutor, que seguia no sentido Guarapari, estava sozinho no carro. Ele sobreviveu e foi levado consciente até o Hospital Estadual de Urgência Emergência (Heue), em Vitória. Os agentes disseram que o trecho fica mais perigoso em dias de chuva.