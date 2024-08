Em Vitória

Operação no São Benedito termina com um preso e moradores assustados

Um suspeito de 27 anos foi detido e autuado por tráfico de drogas durante a ação da Polícia Militar na comunidade na noite de sábado (3)

3 min de leitura min de leitura

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Uma ação da Polícia Militar no bairro São Benedito, que fica na área conhecida como Território do Bem em Vitória, na noite de sábado (3), terminou com um homem preso, moradores revoltados, confronto entre as forças de segurança e a comunidade. Tiros de borracha e gás de efeito moral chegaram a ser disparados durante a confusão.

Segundo relatos de populares, a operação ocorreu próximo à área de lazer do bairro onde, no momento, havia crianças. O homem detido tem 27 anos e se chama Guilherme. De acordo com a Polícia Militar, ele é suspeito de tráfico de drogas, o que é negado pela população do bairro.

Em vídeos obtidos pela reportagem de A Gazeta (veja acima), é possível ver um carro da PM andando pelo bairro e logo depois os policiais começam a atirar contra pessoas no local.

Uma comerciante, que não quis se identificar, reclamou da forma que a polícia agiu e afirmou que os agentes são treinados para atuar com mais cuidado nas abordagens.

Veja Também Quem foi Expedito Garcia, que dá nome à principal avenida de Cariacica

O que dizem as polícias Civil e Militar?

A Polícia Militar foi procurada para comentar a ação desde a noite de sábado (3). Na tarde de domingo (4), o aspirante Neto falou à imprensa em uma coletiva convocada pela corporação. Segundo ele, durante um patrulhamento avistaram uma pessoa armada. Ao ser perseguido, o homem entrou em casa. O suspeito, identificado apenas como Guilherme, seria uma das lideranças do tráfico de drogas na região.

Em casa, Guilherme teria pegado uma criança no colo, que seria filha dele. Os policiais retiraram a criança do colo do homem e o imobilizaram. "Na casa, foi encontrada uma pistola 9 milímetros, uma vasta quantidade de munição, uma quantidade significativa de entorpecentes, R$ 880 em espécie e acessórios utilizados nas atividades ilícitas de tráfico de entorpecentes", listou o policial.

Sobre os momentos que foram flagrados em vídeo, em que a polícia dispara balas de borracha na direção de pessoas, o aspirante disse que, ao colocar Guilherme no compartimento de segurança da viatura, moradores da região atacaram a polícia. "Tentaram atacar a Polícia Militar jogando objetos, como pedaços de madeira, pedras e vidros. De prontidão, para repelir a injusta agressão, as guarnições do 1° Batalhão utilizaram a técnica necessária, que são os instrumentos de menor potencial ofensivo, contra a população que estava inflamada", justificou.

Neto também foi questionado pelo repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, sobre os relatos de que havia crianças próximas do local onde a PM disparou e sobre as reclamações de moradores da região sobre a atuação da polícia. O militar respondeu que foi necessário usar a força, pois a população estava inflamada. Segundo ele, os moradores têm reagido mal ã prisão de traficantes.

"Sempre que a Polícia Militar se depara com pessoas envolvidas com alto escalão do tráfico, a população acaba inflamando contra a polícia que, então, acaba tendo que utilizar a força", afirmou o policial.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Ação da Polícia Militar no bairro São Benedito, na noite de sábado (3). (Leitor A Gazeta)

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta