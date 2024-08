Ufes, agência do ES e prefeitura do ES: 43 mil vagas em concursos e seleções

São 240 certames e processos seletivos com chance para cargos de todos os níveis de escolaridade; veja a lista completa com editais e prazos de inscrições

As inscrições para o concurso de servidores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) começam nesta segunda-feira (5). A oferta é de 33 vagas com candidatos de nível médio e superior. Os salários variam de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92, além de auxílio-alimentação de R$ 1.000. O atendimento ocorre até 15 de setembro.