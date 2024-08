Homem é detido após tentar matar o pai em São Mateus

Na ação protocolada pelo diretório municipal do PDT na Serra, é alegado que Igor Elson teria supostamente realizado impulsionamento de vídeos com críticas ao prefeito da cidade, Sérgio Vidigal (PDT), cotado como possível candidato à reeleição no pleito deste ano.

Procurado para comentar a decisão, o vereador disse ter sido notificado e informou que os trechos do vídeo questionados na Justiça haviam sidos retirados do ar. Igor Elson ainda afirmou ter imunidade parlamentar para fazer falas com teor crítico à atual gestão do município.