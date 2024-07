Briga termina com mulheres e adolescente esfaqueadas em São Mateus

A decisão do ex-prefeito (2005 a 2012) se deu, de acordo com ele, porque o encontro de filiados acontecerá na casa de seu concorrente: o atual prefeito, pré-candidato à reeleição e presidente da legenda no município, Dito Silva. Antes disso, Dr. Delson estava disposto a batalhar pela candidatura, mas agora alega que disputar com Dito poderia colocar em risco aqueles que optarem por seu nome.