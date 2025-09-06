Em Laranjeiras

Motorista sem CNH bate carro e destrói totem de segurança na Serra

Acidente foi registrado na madrugada deste sábado (6), na Avenida Eudes Scherrer de Souza; vítima foi socorrida ao hospital pelo Corpo de Bombeiros

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 12:29

Um jovem de 23 anos, sem carteira de habilitação, se envolveu em um acidente e, após colisão com um veículo, se chocou contra o totem de segurança, que ficou destruído antes mesmo de entrar em funcionamento. O acidente foi registrado na madrugada deste sábado (6), na Avenida Eudes Scherrer de Souza, no Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, e as imagens captadas por uma câmera de videomonitoramento. Ele precisou ser socorrido para o hospital.

Conforme informações da Polícia Militar em nota, a equipe foi acionada para atender a ocorrência, envolvendo um Volkswagen Gol e um Fiat Palio e, no local, encontrou os dois carros e os condutores. O motorista do Palio não apresentava lesões aparentes. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo. O condutor do outro veículo sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento pela equipe do Corpo de Bombeiros que, depois, o levou para o Hospital Dr. Jayme Santos Neves.

No local, os policiais constataram que se tratava de colisão transversal — um carro bateu na lateral do outro. Com o impacto, um dos veículos foi projetado para o canteiro central da avenida, colidindo e danificando o totem. Não foi possível determinar, segundo a Polícia Militar, quem foi responsável pelo acidente.

"Posteriormente, no hospital, foi feito contato com o condutor do Gol, que apresentava lesões parciais. Ele foi convidado a realizar o teste do etilômetro (bafômetro), porém recusou. Em consulta ao sistema Renach (Registro Nacional de Condutores Habilitados), foi constatado que ele não possuía CNH", disse a PM.

Ainda segundo a nota, o jovem não apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora e foi liberado do hospital após o registro da ocorrência e adoção de providências administrativas. "Foi ainda informado sobre a possibilidade de representação criminal contra o condutor do outro carro pelos ferimentos sofridos, porém ele não demonstrou interesse no momento. A ocorrência foi finalizada com as informações disponíveis."

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), também em nota, explica que o totem ainda não estava em funcionamento e a empresa responsável pelos equipamentos já está providenciando os reparos e substituição. "Cabe destacar que não há qualquer custo para o Estado e o equipamento iniciará a operação dentro do cronograma já estabelecido", pontua o órgão.

O totem é uma espécie de posto policial digital e serão instalados 40 em toda a Grande Vitória — oito deles, na Serra. Os equipamentos são dotados de seis câmeras que conseguem alcançar 360 graus, têm comunicação por voz e podem ser acionados por uma pessoa via Ciodes (190) em caso de emergência. A câmera alcança até 1km de distância e realiza leitura facial. Entre outras funcionalidades, o totem pode fazer:



Identificação de aglomerações e invasões a áreas restritas;

Contagem de pessoas e objetos;

Reconhecimento de placas de veículos com restrições, como furtos ou roubos;

Análise de comportamentos suspeitos, emitindo alertas automáticos.

A Polícia Civil acrescenta que o caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) e não há detalhes que possam ser repassados, no momento.

