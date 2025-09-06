Home
Motorista sem CNH bate carro e destrói totem de segurança na Serra

Motorista sem CNH bate carro e destrói totem de segurança na Serra

Acidente foi registrado na madrugada deste sábado (6), na Avenida Eudes Scherrer de Souza; vítima foi socorrida ao hospital pelo Corpo de Bombeiros

Aline Nunes

Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 12:29

Acidente foi registrado na madrugada, em uma das principais avenidas de Laranjeiras

Um jovem de 23 anos, sem carteira de habilitação, se envolveu em um acidente e, após colisão com um veículo, se chocou contra o totem de segurança, que ficou destruído antes mesmo de entrar em funcionamento. O acidente foi registrado na madrugada deste sábado (6), na Avenida Eudes Scherrer de Souza, no Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, e as imagens captadas por uma câmera de videomonitoramento. Ele precisou ser socorrido para o hospital. 

Conforme informações da Polícia Militar em nota, a equipe foi acionada para atender a ocorrência, envolvendo um Volkswagen Gol e um Fiat Palio e, no local, encontrou os dois carros e os condutores. O motorista do Palio não apresentava lesões aparentes. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo. O condutor do outro veículo sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento pela equipe do Corpo de Bombeiros que, depois, o levou para o Hospital Dr. Jayme Santos Neves.

No local, os policiais constataram que se tratava de colisão transversal — um carro bateu na lateral do outro. Com o impacto, um dos veículos foi projetado para o canteiro central da avenida, colidindo e danificando o totem. Não foi possível determinar, segundo a Polícia Militar, quem foi responsável pelo acidente. 

"Posteriormente, no hospital, foi feito contato com o condutor do Gol, que apresentava lesões parciais. Ele foi convidado a realizar o teste do etilômetro (bafômetro), porém recusou. Em consulta ao sistema Renach (Registro Nacional de Condutores Habilitados), foi constatado que ele não possuía CNH", disse a PM.

Ainda segundo a nota, o jovem não apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora e foi liberado do hospital após o registro da ocorrência e adoção de providências administrativas. "Foi ainda informado sobre a possibilidade de representação criminal contra o condutor do outro carro pelos ferimentos sofridos, porém ele não demonstrou interesse no momento. A ocorrência foi finalizada com as informações disponíveis."

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), também em nota, explica que o totem ainda não estava em funcionamento e a empresa responsável pelos equipamentos já está providenciando os reparos e substituição. "Cabe destacar que não há qualquer custo para o Estado e o equipamento iniciará a operação dentro do cronograma já estabelecido", pontua o órgão.

O totem é uma espécie de posto policial digital e serão instalados 40 em toda a Grande Vitória — oito deles, na Serra. Os equipamentos são dotados de seis câmeras que conseguem alcançar 360 graus, têm comunicação por voz e podem ser acionados por uma pessoa via Ciodes (190) em caso de emergência. A câmera alcança até 1km de distância e realiza leitura facial. Entre outras funcionalidades, o totem pode fazer: 


  • Identificação de aglomerações e invasões a áreas restritas;
  • Contagem de pessoas e objetos;
  • Reconhecimento de placas de veículos com restrições, como furtos ou roubos;
  • Análise de comportamentos suspeitos, emitindo alertas automáticos.

Polícia Civil acrescenta que o caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) e não há detalhes que possam ser repassados, no momento.

