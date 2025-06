Novidade na segurança

Saiba como acionar totem de segurança em caso de assalto ou emergência

Ao todo, serão 40 equipamentos instalados em seis cidades da Grande Vitória nos próximos 90 dias; entenda como vai funcionar

Publicado em 23 de junho de 2025 às 17:05

Modelo de totem de segurança que será instalado em seis cidades da Grande Vitória Crédito: Governo do Estado

O governo do Espírito Santo anunciou a instalação de 40 totens de segurança em pontos diferentes de seis cidades da Grande Vitória. A iniciativa é inspirada em projetos semelhantes dos Estados de São Paulo e Rondônia, que conseguiram reduzir os índices de criminalidade após instalarem os dispositivos. O objetivo da medida é aumentar a presença policial de forma eletrônica e fazer com que a população possa acionar os agentes de segurança caso seja vítima ou presencie algum crime. >

O totem tem quatro metros de altura e, segundo o governador Renato Casagrande (PSB), é blindado para evitar depredação. “Não adianta tentar derrubar com a marreta. Antes da primeira marretada, a pessoa será identificada”, brincou durante o evento de lançamento do equipamento.>

Cada totem é composto por diferentes dispositivos tecnológicos:>

Giroflex

Câmera 360º capaz de fazer reconhecimento facial para localizar suspeitos e identificar placas de veículos com restrição de furto ou roubo

Botão de emergência que faz contato direto com o Ciodes 190

Dispositivo para emitir avisos sonoros ou recados de emergência

Inteligência artificial capaz de identificar aglomerações e invasões a áreas restritas, realizar a contagem de pessoas e comportamentos suspeitos >

R$ 19 milhões É o valor do investimento, advindo do Tesouro Estadual

Se uma pessoa for vítima de assalto, por exemplo, pode acionar o totem e fazer contado direto com a polícia. Já se presenciar alguma situação de risco, pode se comunicar com o Corpo de Bombeiros. O equipamento visa a inibir a prática de crimes e acelerar a resposta em casos de emergência.>

Além dos 40 totens, será implantada uma Central de Monitoramento no Ciodes, que funcionará ininterruptamente, para acompanhar os dispositivos em tempo real e operar a comunicação com a população. Todas as informações coletadas pelo equipamento são transmitidas para o banco de dados do governo do Estado.>

Caso haja o reconhecimento de uma pessoa suspeita, por exemplo, o sistema gera um alerta para a polícia, que vai até o local e pode efetuar a prisão, caso o indivíduo seja foragido ou procurado por algum crime. Há ainda a possibilidade de avisos sonoros, se houver alguma situação de risco no local.>

90 dias É o prazo para todos os totens estarem instalados

Para adquirir os equipamentos, o Estado se baseou na experiência de outras localidades do país e constatou que a implantação tem impacto na segurança. Em municípios paulistas como Cotia e Diadema, os equipamentos contribuíram para uma redução de 96% em furtos, invasões e vandalismos em frente às escolas municipais, além de uma queda de 36% nas ocorrências criminais nas áreas monitoradas.>

No estado de Rondônia, foi registrada diminuição nos casos de latrocínio, roubos a comércios e residências e feminicídios. Já no Pará, os homicídios caíram 67%, atingindo em abril de 2024 o menor número de casos desde 2010.>

Ao todo, foram selecionados pelas forças de segurança, com base nas estatísticas criminais, 50 pontos de possível instalação dos totens, sendo que o contrato é para instalação de 40 equipamentos. Em caso de qualquer problema técnico ou impossibilidade em algum local, outras opções já estão elencadas para que a tecnologia seja fixada.>

Além dos totens, serão incluídos no ecossistema de segurança do Estado 500 câmeras de reconhecimento facial que começarão a operar no Sistema Transcol em breve.>

