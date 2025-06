Botão de emergência

Veja locais da Grande Vitória que ganharão totem de segurança

Governo do Estado anunciou que vai investir R$ 19 milhões na tecnologia; instalação começará na próxima semana, com conclusão em 90 dias

Publicado em 18 de junho de 2025 às 15:12

Modelo do totem de segurança que será instalado em seis cidades da Grande Vitória Crédito: Governo do Estado

O governo do Espírito Santo vai implantar 40 totens de segurança em pontos estratégicos da Região Metropolitana da Grande Vitória, exceto Fundão. Os equipamentos têm o objetivo de aumentar a presença do Estado em locais de vulnerabilidade social, de grande circulação de pessoas, regiões comerciais relevantes ou com alta incidência de crimes contra o patrimônio. O investimento é de R$ 19 milhões, com recursos provenientes do Tesouro Estadual. A instalação começará na próxima semana e deverá ser concluída em 90 dias. Confira abaixo onde a tecnologia ficará instalada.>

As estruturas têm quatro metros de altura, voltadas ao monitoramento urbano inteligente. São equipados com giroflex semelhante ao das viaturas policiais, comunicadores de alta potência, botão de comunicação direta com o Ciodes 190, câmeras 360° e sistema de mensagens automáticas de áudio.>

Pelo botão de comunicação, qualquer cidadão poderá se comunicar com as Polícias Militar e Civil, além do Corpo de Bombeiros, contribuindo para a inibição da prática de crimes e acelerando a resposta em caso de emergência.>

A solução incorpora, ainda, tecnologia de inteligência artificial, capaz de identificar aglomerações e invasões a áreas restritas, realizar contagem de pessoas e objetos, reconhecer placas de veículos com restrições, como furtos ou roubos, e analisar comportamentos suspeitos, emitindo alertas automáticos. >

O totem será totalmente integrado ao ecossistema de segurança pública do governo do Estado, atuando em conjunto com o Cerco Inteligente e o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes 190), fortalecendo a prevenção e a redução da criminalidade e da violência, funcionando como pontos de vigilância ativos, ampliando a presença das forças de segurança nos espaços públicos e aprimorando a resposta a situações de risco.>

Tecnologia diminuiu violência em outros Estados

A experiência de outros Estados brasileiros mostrou impacto direto dos totens na melhoria segurança. Em municípios paulistas, como Cotia e Diadema, os equipamentos contribuíram para redução de 96% em furtos, invasões e vandalismos em frente às escolas municipais, além de uma queda de 36% nas ocorrências criminais nas áreas monitoradas. >

Em Rondônia, foi registrada diminuição nos casos de latrocínio, roubos a comércios e residências, e feminicídios. Já no Pará, os homicídios caíram 67%, atingindo em abril de 2024 o menor número de casos desde 2010.>

