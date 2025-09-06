Helicóptero com pessoas penduradas atrai olhares na Baía de Vitória

O sobrevoo de uma equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) na manhã deste sábado (6), no Centro de Vitória, chamou a atenção de quem passava pela Beira-Mar. Um helicóptero do grupamento militar sobrevoou a baía com duas pessoas penduradas por um cabo. Mas não era um resgate, e sim um treinamento para os desfiles que vão marcar a celebração de 7 de Setembro, na Capital.

A informação de que se tratava de um treinamento foi dada pela assessoria do Notaer. Nas redes sociais do grupamento, o comandante da corporação, tenente-coronel Cristian Amorim Moreira Knaip, dá mais alguns detalhes sobre a participação no desfile.

Serão usadas quatro aeronaves do Notaer, que vão abrir o evento com as exibições. "O desfile é o ponto alto das comemorações da Independência, reunindo milhares de pessoas em um momento de integração entre o público, forças de segurança, estudantes e representantes da sociedade", ressalta o tenente-coronel Knaip.