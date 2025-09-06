Acidente entre carro e moto deixa um morto e três feridos em Sooretama

Um motociclista de 32 anos faleceu ao se envolver em um acidente com um carro na noite dessa sexta-feira (5), na rodovia ES 358, zona rural de Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Dentro do veículo, estavam um homem, uma mulher, e uma criança. Eles foram encaminhados para o Pronto Atendimento do município. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde deles. A Polícia Militar (PM) disse que quando os militares chegaram ao local, o Samu já estava prestando atendimento e constatou o óbito do condutor da motocicleta.