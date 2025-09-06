A Gazeta - Agora

Acidente entre carro e moto deixa um morto e três feridos em Sooretama

Publicado em 06/09/2025 às 12h01
Moto envolvida em acidente que terminou com uma pessoa morta e três feridas Crédito: Leitor/A Gazeta

Um motociclista de 32 anos faleceu ao se envolver em um acidente com um carro na noite dessa sexta-feira (5), na rodovia ES 358, zona rural de Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Dentro do veículo, estavam um homem, uma mulher, e uma criança. Eles foram encaminhados para o Pronto Atendimento do município.  Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde deles. A Polícia Militar (PM) disse que quando os militares chegaram ao local, o Samu já estava prestando atendimento e constatou o óbito do condutor da motocicleta.

A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima, um homem de 32 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia de Polícia (DP) de Sooretama.

