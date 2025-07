Em São Gabriel da Palha

Motociclista é arremessada após batida com carro no ES; veja vídeo

Imagens mostram que automóvel invadiu a contramão e atingiu a vítima, que foi socorrida para o hospital

A imagem é impressionante: uma motociclista foi arremessada após uma colisão frontal com um carro no Centro de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (17). Câmeras de segurança flagraram o momento em que o automóvel invadiu a contramão e atingiu a vítima (veja acima). Segundo a Polícia Militar, ela foi socorrida ao Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina. >