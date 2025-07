Serviço

Associação oferece consultas médicas de graça em Vila Velha no sábado (19)

A cidade de Vila Velha vai contar com consultas médicas de graça no próximo sábado (19), na Paróquia São Francisco de Assis, que fica na Rua Jair de Andrade, no bairro Itapuã. A ação, promovida pela Associação Cruz da Vida, oferecerá atendimentos sem custo à população das 8h às 16h.