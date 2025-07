Em Colatina

Motorista fica ferido após carreta cair em ribanceira na BR 259

Uma carreta caiu em uma ribanceira na altura do bairro Santa Helena, às margens da BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (17). Segundo a Polícia Militar, o motorista ficou preso às ferragens e foi socorrido com vida para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, no mesmo município.