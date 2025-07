Em Linhares

Motociclista bate em cerca e morre em estrada de Pontal do Ipiranga

Um motociclista de 47 anos morreu ao bater em uma cerca na estrada que liga Pontal do Ipiranga, em Linhares, à sede do município. Ele teria acabado de sair do balneário quando o acidente foi registrado, na tarde deste domingo (27) e não houve tempo para o socorro à vítima, que faleceu no local.