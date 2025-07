Na Ilha do Príncipe

Homem é morto a tiros por encapuzados dentro de lanchonete em Vitória

Um homem foi morto a tiros dentro de uma lanchonete no bairro Ilha do Príncipe, em Vitória, na noite de quarta-feira (16). Segundo a Polícia Militar, o proprietário do local disse que estava no estacionamento quando ouviu disparos na rua. Ele contou que, nesse momento, a vítima correu para dentro do espaço para se abrigar, mas três suspeitos encapuzados entraram e dispararam contra ela. Ninguém foi detido.