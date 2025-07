Batida fatal

Jovem de 22 anos morre em acidente entre moto e carro em Rio Bananal

Acidente ocorreu na manhã deste domingo (27), em Córrego São Vicente, na Rodovia Roberto Calmon

Um jovem de 22 anos morreu na manhã deste domingo (27) em uma colisão envolvendo a moto que pilotava e uma caminhonete. A batida foi registrada na Rodovia Roberto Calmon, no trecho que passa por Córrego São Vicente, na zona rural de Rio Bananal , Norte do Espírito Santo . >

De acordo com a Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), a equipe de perícia foi acionada por volta das 11h30 para atender à ocorrência. A vítima morreu no local do acidente. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares, onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares. >