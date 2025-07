Em Atílio Vivácqua

Homem agride esposa com golpe de facão na frente do filho no ES

Publicado em 27/07/2025 às 18h28

Atílio Vivácqua: agressão foi praticada no centro da cidade Crédito: Fernando Madeira

Um homem atacou a esposa com golpes de facão na manhã deste domingo (27), em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, na frente do filho do casal. Durante a agressão, a mulher, de 25 anos, teve o dedo atingido.

Relatos apontam que o crime foi praticado após uma discussão relacionada à demora do homem para retornar para casa quando saiu para comprar pão. A Polícia Militar informa que foi acionada para atender uma ocorrência da Lei Maria da Penha no centro da cidade.

"No local, uma mulher relatou que seu companheiro desferiu um golpe de facão em sua mão, acertando seu dedo. Ele também teria ameaçado a mulher", diz a PM, em nota.

O suspeito fugiu antes da chegada dos militares e ainda não foi localizado. A mulher foi socorrida para o hospital.