José Luiz Muniz Araújo

Morre ex-vereador de Colatina ferido durante acidente em Marilândia

Ele estava internado na UTI, em estado grave, desde que foi encontrado na estrada no sábado (26)

Publicado em 30 de julho de 2025 às 09:26 - Atualizado há 20 minutos

Ex-vereador estava internado na UTI do Hospital Estadual Sílvio Avidos Crédito: Redes Sociais

O político estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual Dr. Sílvio Avidos, em Colatina. Conforme informações de pessoas próximas ao partido do político, o MDB, apuradas pela TV Gazeta Noroeste, José Luiz era mantido intubado, e apresentou quadros de traumatismo craniano e fraturas de costelas.>

O acidente

Segundo a Polícia Militar, o político foi encontrado ferido caído ao chão na altura da localidade de Santana, em Marilândia. O primo dele, Lincon Araújo, afirmou para a reportagem de A Gazeta, na segunda-feira (28), que o ex-vereador ia para a casa do sogro quando sofreu o acidente e suspeita do envolvimento de um outro veículo no caso. >

“Acharam ele caído, após darem falta dele, que disse à esposa que ia para a casa do sogro, de onde iriam para a igreja. Ela havia passado a roupa dele e tudo. Como ele não chegava, foram ver o que havia acontecido e o encontraram bastante ferido. Pela forma como ele foi encontrado e pela gravidade dos ferimentos, acreditamos que outro veículo tenha se envolvido no acidente e deixado o local sem prestar socorro”, relatou.>

>

Em nota, a Polícia Científica confirmou o acionamento do serviço de transporte de cadáver na noite de terça-feira para recolher o corpo de José Luiz no Hospital Sílvio Avidos. "Segundo informações repassadas pela equipe médica, a vítima foi a óbito em decorrência de morte encefálica, causada por múltiplos traumas sofridos em um acidente automobilístico. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.">

A Polícia Civil informou que as circunstâncias do fato serão investigadas pela Delegacia de Polícia (DP) de Marilândia. >

Prefeito lamenta

A morte foi lamentada pelo prefeito do município, Renzo Vasconcelos (Progressistas), em uma publicação nas redes sociais. “É com profundo pesar que nos despedimos deste grande colatinense”, disse. >

O corpo de José Luiz será velado na capela mortuária do bairro IBC, em Colatina, e o sepultamento está marcado para as 14h, no cemitério do bairro São Vicente.>

Político foi eleito em 2016

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), José Luiz foi eleito vereador em 2016. Nas duas eleições municipais seguintes, ficou como suplente, sem alcançar a quantidade de votos necessária para continuar ocupando uma cadeira no Legislativo. >

