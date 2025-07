Em Marataízes

Prefeitura faz paliativo e trecho de rodovia afetado por erosão é liberado no ES

O trânsito foi liberado no trecho da Rodovia do Sol (ES 060), em Marataízes, no litoral Sul do ES, que havia sofrido com a erosão após a atuação de ventos costeiros nessa segunda-feira (28). A liberação ocorrida nesta terça (29) se deu após um serviço paliativo, o que garantiu a segurança para que veículos voltassem a circular, informou a Secretaria de Obras do município. Ainda segundo a pasta, o local recebeu sinalização para o tráfego.