Atenção!

Ventos fortes comprometem tráfego na Rodovia do Sol em Marataízes

Por conta dos fortes ventos costeiros nesta segunda-feira (28), o mar está agitado e a Defesa Civil de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, emitiu um alerta orientando os motoristas a evitarem trafegar na Rodovia do Sol (ES 060), na altura do bairro Pontal. O local possui um trecho de erosão há anos e ficou mais comprometido com o avanço da maré neste fim de semana.