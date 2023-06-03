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Aldeia Boa Esperança

ES 010 segue interditada parcialmente por causa de protesto em Aracruz

Manifestações devem permanecer até a próxima quarta-feira (7), quando o STF pautou a votação de um caso de disputas de terra em Santa Catarina, que pode valer para casos semelhantes
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

03 jun 2023 às 10:26

Publicado em 03 de Junho de 2023 às 10:26

Via foi fechada com troncos de árvores na ES 010
Trecho da ES 010 foi fechado com troncos de árvores Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O protesto de indígenas — que bloqueia a ES 010 desde a última terça-feira (30) — continua na altura da aldeia Boa Esperança, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, neste sábado (3). De acordo com informações da Polícia Militar, o local está com o trânsito interditado parcialmente, com intervalo de 20 minutos entre a interrupção e a liberação da passagem de veículos. 
A comunidade indígena da aldeia Boa Esperança, que realiza a manifestação, é contra o Projeto de Lei (PL) do Marco Temporal, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, em Brasília, na terça-feira, e deve seguir para o Senado. O PL determina que somente serão demarcadas as terras indígenas tradicionalmente ocupadas por esses povos na data da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988.
Os manifestantes pretendem manter o ato na rodovia até o dia 7, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) tem pautada uma votação sobre um caso de disputa de terras em Santa Catarina, que pode ter repercussão geral e valer para outros casos semelhantes. 

Protestos na última terça (30)

Na terça-feira, além da ES 010, outros dois pontos de rodovias estaduais foram bloqueados por conta do protesto de indígenas: na ES 257, onde fica a aldeia Pau Brasil, e também na Rodovia Primo Bitti, na altura da aldeia Irajá. Naquele dia, os manifestantes ocuparam as pistas por cerca de 12 horas, entre as 6h e 18h.

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