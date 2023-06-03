Carreta tomba na BR 101 e trânsito fica lento em Vila Velha

Uma carreta carregada com sucata tombou por volta das 5h deste sábado (03) no km 314,2 da BR 101, perto do Complexo do Xuri, em Vila Velha. Segundo a Eco101, concessionária da via, uma pessoa ficou ferida e precisou ser encaminhada ao hospital. O tráfego no local ficou em sistema de pare e siga durante a manhã, provocando uma lentidão na região.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) destacou que o tombamento ocorreu devido a um excesso de velocidade. Ainda de acordo com a corporação, por volta das 12h20, uma faixa da pista norte (em sentido ao município de Vitória) foi totalmente liberada. O restante das vias permanece interditado.