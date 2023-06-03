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Acidente

Carreta tomba na BR 101 e trânsito fica lento em Vila Velha

O tráfego no local ficou em sistema de pare e siga na manhã deste sábado (03), segundo a Eco101; acidente aconteceu perto do Complexo do Xuri, no km 314,2
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

03 jun 2023 às 09:21

Publicado em 03 de Junho de 2023 às 09:21

Carreta tombou perto do Complexo do Xuri, em Vila Velha
Carreta tombou perto do Complexo do Xuri, em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma carreta carregada com sucata tombou por volta das 5h deste sábado (03) no km 314,2 da BR 101, perto do Complexo do Xuri, em Vila Velha. Segundo a Eco101, concessionária da via, uma pessoa ficou ferida e precisou ser encaminhada ao hospital. O tráfego no local ficou em sistema de pare e siga durante a manhã, provocando uma lentidão na região.
Polícia Rodoviária Federal (PRF) destacou que o tombamento ocorreu devido a um excesso de velocidade. Ainda de acordo com a corporação, por volta das 12h20, uma faixa da pista norte (em sentido ao município de Vitória) foi totalmente liberada. O restante das vias permanece interditado.
Acidente na BR 101, em Vila Velha. Carreta transportando sucata tombou na pista
Acidente na BR 101, em Vila Velha. Carreta transportando sucata tombou na pista Crédito: Divulgação/PRF

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