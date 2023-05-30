Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Contra o PL do Marco Temporal

Protesto de comunidades indígenas bloqueia rodovias em Aracruz

Na terça-feira (30), dois pontos foram bloqueados, na Rodovia Primo Bitti e na ES 257; nesta quarta (31), trânsito na ES 010 chegou a ser liberado às 10h30, mas foi fechado de novo uma hora depois
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

30 mai 2023 às 08:13

Publicado em 30 de Maio de 2023 às 08:13

Trecho bloqueado na altura da aldeia Boa Esperança, na ES 010, em Aracruz
Trecho que foi bloqueado na altura da Aldeia Boa Esperança, na ES 010, em Aracruz Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Comunidades indígenas realizaram protestos e bloquearam três pontos de rodovias estaduais em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na manhã de terça-feira (30). As vias foram fechadas por volta das 6 horas. As manifestações ocorreram no dia em que foi votado na Câmara dos Deputados um projeto sobre a demarcação de terras indígenas. o chamado Marco Temporal.
De acordo com as informações da Polícia Militar, um dos trechos bloqueados, o da ES 010, na altura da Aldeia Boa Esperança, continua interditado na manhã desta quarta-feira (31). A corporação disse que o trânsito é interrompido por cerca de 30 minutos e depois aberto por cinco minutos. 
Os demais pontos - na ES 257, próximo à aldeia Pau Brasil, e na Rodovia Primo Bitti, na aldeira Irajá - foram desbloqueados na terça (30), por volta das 18h.
Polícia Militar informou que está acompanhando a manifestação. Os locais foram fechados com pneus e galhos, além de fogo. Apenas veículos de emergência, como ambulâncias, médicos e polícia, têm permissão para passar.
Os protestos acontecem no dia em que foi votado o Projeto de Lei (PL) 490/2007, o PL do Marco Temporal, na Câmara dos Deputados, em Brasília. A proposta determina que somente serão demarcadas as terras indígenas tradicionalmente ocupadas por esses povos na data da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988.
A cacique Marcela Rocha, da aldeia Irajá, afirmou em entrevista para o g1 ES que todas as comunidades estão aderindo aos protestos. "Hoje, nós estamos protestando sobre as demarcações de terra. Se assinado, nós vamos perder algo que de direito é nosso. Todas as comunidades estão aderindo", disse a cacique.
Entre as comunidades que participam da ação está também a aldeia Piraquê-Açu. O cacique Pedro reagiu com tristeza à possível aprovação da pauta e criticou a forma como o PL chega até a Câmara, após ter a urgência aprovada na última quarta-feira (24).  
"Isso é muito grave e ruim para as comunidades indígenas brasileiras. Eles fizeram isso escondidos de nós. A nossa vida é a mata, é a terra, nossa mãe, as matas, os animais. Se acabar isso, nós choramos. A comunidade indígena não vai morrer. Estamos aí há muito tempo. Não vai ser uma lei como essa que vai destruir. Esse é o meu pensamento. Está todo mundo junto”, comenta.
 De acordo com o cacique Toninho, da aldeia de Comboios, um grupo de indígenas está indo para Vitória com o objetivo de protestar contra o PL do Marco Temporal na Assembleia Legislativa, sede do poder legislativo estadual. 
Manifestação na altura da Aldeia de Irajá, na Rodovia Primo Bitti, em Aracruz
Manifestação na altura da Aldeia de Irajá, na Rodovia Primo Bitti, em Aracruz Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Atualização

30/05/2023 - 12:06
Este texto foi atualizado com a informação de que o trecho da ES 010, em Aracruz, voltou a ser interditado por volta das 11h30.

Veja Também

Estudantes bloqueiam entradas da Ufes em mais um dia de protesto por causa do RU

Governo do ES diz que protesto de rodoviários é ilegal e deve ir à Justiça

Iphan libera obras iniciais, mas mantém embargo ao projeto da nova Prainha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz Câmara dos Deputados Índigenas Polícia Militar Marco Temporal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados