Protesto de comunidades indígenas bloqueia rodovias em Aracruz

Trecho que foi bloqueado na altura da Aldeia Boa Esperança, na ES 010, em Aracruz Crédito: Reprodução/Redes Sociais

De acordo com as informações da Polícia Militar, um dos trechos bloqueados, o da ES 010, na altura da Aldeia Boa Esperança, continua interditado na manhã desta quarta-feira (31). A corporação disse que o trânsito é interrompido por cerca de 30 minutos e depois aberto por cinco minutos.

Os demais pontos - na ES 257, próximo à aldeia Pau Brasil, e na Rodovia Primo Bitti, na aldeira Irajá - foram desbloqueados na terça (30), por volta das 18h.

Polícia Militar informou que está acompanhando a manifestação. Os locais foram fechados com pneus e galhos, além de fogo. Apenas veículos de emergência, como ambulâncias, médicos e polícia, têm permissão para passar.

Os protestos acontecem no dia em que foi votado o Projeto de Lei (PL) 490/2007, o PL do Marco Temporal, na Câmara dos Deputados, em Brasília. A proposta determina que somente serão demarcadas as terras indígenas tradicionalmente ocupadas por esses povos na data da promulgação da Constituição Federal , em 5 de outubro de 1988.

A cacique Marcela Rocha, da aldeia Irajá, afirmou em entrevista para o g1 ES que todas as comunidades estão aderindo aos protestos. "Hoje, nós estamos protestando sobre as demarcações de terra. Se assinado, nós vamos perder algo que de direito é nosso. Todas as comunidades estão aderindo", disse a cacique.

Entre as comunidades que participam da ação está também a aldeia Piraquê-Açu. O cacique Pedro reagiu com tristeza à possível aprovação da pauta e criticou a forma como o PL chega até a Câmara, após ter a urgência aprovada na última quarta-feira (24).

"Isso é muito grave e ruim para as comunidades indígenas brasileiras. Eles fizeram isso escondidos de nós. A nossa vida é a mata, é a terra, nossa mãe, as matas, os animais. Se acabar isso, nós choramos. A comunidade indígena não vai morrer. Estamos aí há muito tempo. Não vai ser uma lei como essa que vai destruir. Esse é o meu pensamento. Está todo mundo junto”, comenta.

De acordo com o cacique Toninho, da aldeia de Comboios, um grupo de indígenas está indo para Vitória com o objetivo de protestar contra o PL do Marco Temporal na Assembleia Legislativa , sede do poder legislativo estadual.

Manifestação na altura da Aldeia de Irajá, na Rodovia Primo Bitti, em Aracruz Crédito: Reprodução/Redes Sociais