Trânsito causado por manifestação em Carapina, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros

Embora o senso comum possa avaliar o protesto como um movimento grevista, esta manifestação não deve assim ser classificada. A advogada trabalhista e professora da FDV Jeane Martins explica a diferença, inclusive para esclarecer por que o protesto desta segunda (29) foi ilegal.

Your browser does not support the audio element. Governo do ES diz que protesto de rodoviários é ilegal e deve ir à Justiça

Ela diz que o movimento grevista é um direito fundamental, previsto na Constituição Federal , e nas greves chamadas "típicas" reivindicam-se melhorias no âmbito trabalhista. Mas, ressalta Jeane Martins, há alguns requisitos que precisam ser cumpridos, conforme estabelecido na Lei 7.783/89, tais como a realização de assembleia da categoria com quórum para aprovar o movimento e aviso de, no mínimo, 72 horas de antecedência, quando se trata de serviço essencial, caso do transporte público. A comunicação deve ser feita aos empregadores e aos usuários.

A legislação também permite que as pessoas se associem para manifestações, mesmo que não sejam de caráter trabalhista, desde que não atinjam outros direitos, a exemplo do que ocorreu no protesto do grupo de rodoviários. Wagner Fernandes, representante dos manifestantes e da chapa de oposição da eleição do sindicato que vai ser realizada em junho, disse que o movimento visava a uma disputa sindical transparente.

"Eles podem se manifestar, mas não a ponto de impedir o trânsito. Veja: isso não é greve e nada tem a ver com o sindicato. É importante deixar isso claro para não se criminalizar o sindicalismo, tão importante para os trabalhadores. Se são pessoas interessadas em concorrer na próxima eleição, que utilizem do seu direito de se associar e se manifestar, mas sem prejudicar o direito fundamental de ir e vir", frisa Jeane Martins.

A professora e advogada acrescenta que, ao extrapolar o direito de se associar, o grupo acabou adotando uma conduta abusiva e o ato se tornou ilícito.

O advogado trabalhista Edwar Barbosa Felix reforça o direito à greve dos trabalhadores e, assim como Jeane Martins, sustenta que o movimento de alguns rodoviários se tornou ilegal por fugir aos princípios estabelecidos para qualquer manifestação.

"Esses trabalhadores fizeram uma paralisação totalmente à margem da lei, provavelmente desvinculados do sindicato. Mas, para a sociedade, fica a aparência de uma greve, sobretudo por afetar um serviço essencial. E se não há uma greve legítima, aquele que organizou o movimento, adotou efetivamente medidas para a paralisação, agindo no ilícito, não está albergado pelas possibilidades legais da defesa de um direito e as sanções são diversas", adverte.

As sanções, segundo Edwar Felix, podem ser trabalhistas, administrativas, cíveis e até criminal. O advogado aponta que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) pode atuar em favor da coletividade, propondo uma ação civil pública. O órgão foi procurado pela reportagem para falar dessa situação, mas não respondeu à demanda.

Quanto à justificativa dos manifestantes sobre supostas irregularidades no processo eleitoral do sindicato, o advogado aponta que há outros meios para a reivindicação.