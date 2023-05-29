Motoristas ficam mais de uma hora presos em trânsito por causa de manifestação na Serra

Aplicativo de trânsito Waze mostra congestionamento nas principais vias que passam pela SerraCrédito: Waze.com
Uma manifestação na manhã desta segunda-feira (29), em Carapina, na Serra, deixou motoristas presos no trânsito por mais de uma hora. Em alguns casos, a espera chegou a 4h30. O bloqueio ocorreu na Rodovia Norte Sul e foi provocado por um grupo de rodoviários que faz oposição ao atual comando do sindicato da categoria (Sindirodoviários). Por volta das 10h50, a Guarda Municipal informou que o ato foi encerrado.
Um motorista que estava a caminho de Vila Velha relatou para a TV Gazeta que preferiu desligar o veículo e sair do carro. "Não tenho ideia de quando vou sair daqui", contou.
Já um outro condutor disse que está desde as 7h preso no congestionamento da região de Carapina e, até agora, não conseguiu chegar ao destino final, na Enseada do Suá, em Vitória. "Já avisei o pessoal do trabalho que vou chegar atrasado", alegou. (Confira no final da matéria o posicionamento na íntegra).
Nos aplicativos de navegação foi possível ver que a manifestação impactou o trânsito de outras vias importantes que passam pela Serra. Houve lentidão na Rodovia do Contorno, próximo ao Pavilhão de Carapina, em diversas ruas do bairro, alem da Rodovia das Paneleiras e BR 101, nos dois sentidos.
Manifestação de rodoviários fecha trânsito na Serra
Manifestação
Em imagens enviadas por leitores de A Gazeta é possível ver que, no vidro dos ônibus, os manifestantes colocaram cartazes fazendo referência a uma próxima eleição para a presidência do Sindirodoviários, prevista para junho.
Procurado pela reportagem de A Gazeta, o diretor do Sindirodoviários, Miguel Leite, negou que a manifestação tenha sido convocada pelo sindicato. "Por parte de nós não há qualquer ato hoje", declarou.
Para a TV Gazeta, o diretor de patrimônio do sindicato, Zedequias Inácio, declarou que a manifestação é realizada por uma chapa de oposição, que quer ganhar espaço na eleição marcada para o próximo dia 22.
Ouvintes da Rádio CBN Vitória relataram que saíram dos ônibus e foram para o Terminal de Carapina a pé, devido à paralisação.
Motoristas ficam mais de uma hora presos em trânsito após manifestação na Serra
Eleições em junho
O representante dos manifestantes e da chapa de oposição, Wagner Fernandes, afirmou que o ato ocorre de forma pacífica e os rodoviários sentem que a proposta de urna itinerante prevista para as eleições do sindicato em 22 de junho são um sinal de fraude.
"O rodoviário já não aguenta mais perder posto de trabalho, direito trabalhista e, por fim, estão querendo fazer uma eleição com urnas dentro das garagens, itinerante, o que nunca aconteceu no Sistema Transcol. Então, a categoria está cruzando os braços, porque não aguenta mais essa gestão e só quer uma eleição limpa e transparente. Acreditamos que a Justiça vai intervir e fazer isso acontecer", declarou.
O que diz o GVBus
Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) disse que repudia qualquer tipo de manifestação que desreipeite o direito de ir e vir dos cidadãos. "O GVBus esclarece, ainda, que os consórcios estão estudando uma forma de minimizar o impacto do fechamento das vias na operação", declarou.
Posicionamento Sindirodoviários
Diante da paralisação ocorrida no terminal de carapina e, com a ameaça dos organizadores em continuar tais atos, o SINDIRODOVIARIOS, com o objetivo de reestabelecer a verdade vem a público esclarecer o que se segue: 1- O Sindirodoviários não organizou tal movimento e tampouco concorda com o mesmo, pois está sendo realizado ao arrepio da lei e da prática organizacional deste sindicato. 2- O entrevistado hoje por vários meios de comunicação, identificado como Wagner Fernandes Vieira, organizador do movimento, na verdade é o candidato a presidência da chapa de oposição, que já está inscrita junto à comissão eleitoral que foi eleita em assembleia democrática em assembleia da categoria que foi realizada no último dia 4 de maio. 3- O candidato da chapa de oposição, Sr. Wagner Fernandes disse em entrevista que “entraram com várias ações judiciais e que a justiça ainda não se posicionou”. A verdade é que a justiça INDEFERIU o pedido que foi feito por membros dos mesmos opositores, reconhecendo a LEGALIDADE de todos os atos praticados tanto pelo sindicato dos rodoviários, quanto pela comissão eleitoral, a quem cabe o papel de coordenar o processo eleitoral, sempre fiel ao estatuto social da entidade sindical. O que esse grupo pretende é EMPAREDAR a justiça com o objetivo de tirar proveito político, com vistas à eleição da entidade que será realizada no próximo dia 22 de junho. A direção do Sindirodoviários repudia veementemente as ações do grupo de opositores, que promovem arruaças, prejudicam a população que dependem do transporte coletivo, tendo como única reivindicação interesses políticos particulares de um grupo que tentam tumultuar o processo eleitoral e ainda usar o poder judiciário para conseguir alcançar seus objetivos escusos.
Marcos Alexandre da Silva Presidente do Sindirodoviários