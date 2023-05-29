Manifestação de rodoviários fecha trânsito perto do Terminal de Carapina, na Serra

Diante da paralisação ocorrida no terminal de carapina e, com a ameaça dos organizadores em continuar tais atos, o SINDIRODOVIARIOS, com o objetivo de reestabelecer a verdade vem a público esclarecer o que se segue:

1- O Sindirodoviários não organizou tal movimento e tampouco concorda com o mesmo, pois está sendo realizado ao arrepio da lei e da prática organizacional deste sindicato.

2- O entrevistado hoje por vários meios de comunicação, identificado como Wagner Fernandes Vieira, organizador do movimento, na verdade é o candidato a presidência da chapa de oposição, que já está inscrita junto à comissão eleitoral que foi eleita em assembleia democrática em assembleia da categoria que foi realizada no último dia 4 de maio.

3- O candidato da chapa de oposição, Sr. Wagner Fernandes disse em entrevista que “entraram com várias ações judiciais e que a justiça ainda não se posicionou”. A verdade é que a justiça INDEFERIU o pedido que foi feito por membros dos mesmos opositores, reconhecendo a LEGALIDADE de todos os atos praticados tanto pelo sindicato dos rodoviários, quanto pela comissão eleitoral, a quem cabe o papel de coordenar o processo eleitoral, sempre fiel ao estatuto social da entidade sindical. O que esse grupo pretende é EMPAREDAR a justiça com o objetivo de tirar proveito político, com vistas à eleição da entidade que será realizada no próximo dia 22 de junho. A direção do Sindirodoviários repudia veementemente as ações do grupo de opositores, que promovem arruaças, prejudicam a população que dependem do transporte coletivo, tendo como única reivindicação interesses políticos particulares de um grupo que tentam tumultuar o processo eleitoral e ainda usar o poder judiciário para conseguir alcançar seus objetivos escusos.



Marcos Alexandre da Silva

Presidente do Sindirodoviários