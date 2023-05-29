"A cirurgia da minha mãe foi cancelada", indigna-se leitora após protesto de rodoviários

Trânsito causado por manifestação em Carapina, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros

O tom dos comentários dos leitores é predominantemente de críticas aos rodoviários, que levaram uma disputa interna do sindicato para as ruas, atrapalhando ou inviabilizando os compromissos cotidianos da população. Também houve reclamações sobre a falta de uma reação policial mais enérgica. Confira abaixo algumas reações no Instagram:

Absurdo!!!!! Falta de respeito com as pessoas... depois reclamam que a classe não é valorizada, mas é claro! Fazendo manifestação por motivos nada relevantes e a gente paga por isso. Vergonha (Jholine Bonadiman)

Parabéns aos envolvidos, cirurgia da minha mãe foi cancelada por irresponsabilidade desses manifestantes. E queria saber onde está a polícia nessas horas, absurdo! (Juliana Fonseca)

Alguém, por favor, pode atualizar quando destravar? Preciso me programar pra ir trabalhar mais tarde, já que meu direito de ir e vir foi pra China… (Nathália Silverol)

Briga de sindicato se resolve é na justiça. Não prejudicando quem nada tem com essa patifaria!!! Pergunte ao paciente que não conseguiu fazer sua quimioterapia, pergunte ao renal crônico que tinha que sentar numa máquina de diálise para filtrar seu sangue para continuar vivo? Sou favorável a qualquer tipo de manifestação, desde que se respeite a lei!!! Informações antecipadas, fluidez para veículos de emergência ?!!!!! Tem que multar esses baderneiros uma vez que estão infringindo a lei, tirando totalmente o direito de ir e vir das pessoas ao seu bel prazer!!!!! Neste caso sou favorável às forças policiais!!!! (Antonio Carlos Aprigio)

Absurdo, ambulância com dificuldade de transitar, população com seu direito de ir e vir cerceado por conta de treta interna de um bando com déficit de quociente de inteligência. Cadê a polícia para dispersar essa palhaçada? (Thi Petrukio)

Vergonha!! Lembrando do direito de ir e vir. Proteste, mas não atrapalhe.. Cadê a guarda de trânsito nessa hora que tem que agir e colocar o trânsito para fluir? Em pleno 2023 continuamos ultrapassados (Camilla Cruz)

Se fosse protesto de professores, enfermeiros... já tinha rolado até spray de pimenta na cara. (Marcio Pina)

Sou a favor de valorização e melhores condições aos trabalhadores . Porém temos que pensar no coletivo. Trabalho no SUS e hoje tive várias faltas de pacientes que não conseguiram chegar devido à manifestação. (Fabio Fontes)