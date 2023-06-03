Homem é executado a tiros no meio da rua em Cachoeiro de Itapemirim

Alef Pereira da Silva, 29 anos, foi assassinado a tiros Crédito: Reprodução | Redes sociais

Genalldo Rodrigues

Um homem, identificado como Alef Pereira da Silva, 29 anos, foi morto a tiros, na noite desta sexta-feira (2), na Avenida Aristides Campos, na altura do bairro Campo Leopoldina, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo.

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu quando a vítima conduzia uma motocicleta pela via. Ele estava acompanhado de uma mulher.

Durante a ação, um veículo se aproximou dos dois e, um homem, não identificado, desembarcou do carro e realizou disparos com uma arma de fogo contra os dois. Alef foi atingido, perdeu o controle da motocicleta, bateu contra um poste e acabou morrendo no local.

A mulher foi atingida por um disparo na mão esquerda e foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia do município.

No local, os agentes encontraram um revólver calibre 38, que estava junto do corpo da vítima, com cinco munições. Uma delas havia sido disparada. A arma foi apreendida após o trabalho da perícia. A motocicleta foi levada para o pátio credenciado do Detran.

Envolvimento com o tráfico

Ainda de acordo com a Polícia Miliar, Alef tinha envolvimento com o tráfico de drogas e homicídios em Cachoeiro e vinha recebendo ameaças de traficantes do bairro Zumbi.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que Alef foi preso em outubro de 2014 com base no artigo 121 do Código Penal e artigos 33 e 35. Ele foi solto por meio de alvará expedido pela Justiça em setembro de 2022.

A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A arma apreendida durante a ocorrência será encaminhada para o Departamento de Balística.