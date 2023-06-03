Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Homem é executado a tiros no meio da rua em Cachoeiro de Itapemirim

O crime aconteceu no bairro Campo Leopoldina. Alef Pereira da Silva, 29 anos. Uma mulher que estava com ele foi baleada na mão e foi socorrida para o hospital

Publicado em 

03 jun 2023 às 09:57

Publicado em 03 de Junho de 2023 às 09:57

Alef Pereira da Silva, 29 anos, foi assassinado a tiros
Alef Pereira da Silva, 29 anos, foi assassinado a tiros Crédito: Reprodução | Redes sociais
Genalldo Rodrigues
Um homem, identificado como Alef Pereira da Silva, 29 anos, foi morto a tiros, na noite desta sexta-feira (2), na Avenida Aristides Campos, na altura do bairro Campo Leopoldina, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo.
Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu quando a vítima conduzia uma motocicleta pela via. Ele estava acompanhado de uma mulher.
Durante a ação, um veículo se aproximou dos dois e, um homem, não identificado, desembarcou do carro e realizou disparos com uma arma de fogo contra os dois. Alef foi atingido, perdeu o controle da motocicleta, bateu contra um poste e acabou morrendo no local.
A mulher foi atingida por um disparo na mão esquerda e foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia do município.
No local, os agentes encontraram um revólver calibre 38, que estava junto do corpo da vítima, com cinco munições. Uma delas havia sido disparada. A arma foi apreendida após o trabalho da perícia. A motocicleta foi levada para o pátio credenciado do Detran.

Envolvimento com o tráfico

Ainda de acordo com a Polícia Miliar, Alef tinha envolvimento com o tráfico de drogas e homicídios em Cachoeiro e vinha recebendo ameaças de traficantes do bairro Zumbi.
Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que Alef foi preso em outubro de 2014 com base no artigo 121 do Código Penal e artigos 33 e 35. Ele foi solto por meio de alvará expedido pela Justiça em setembro de 2022.
A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A arma apreendida durante a ocorrência será encaminhada para o Departamento de Balística.
A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados