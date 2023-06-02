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"Pretinha"

Égua furtada de fazenda é resgatada pela polícia na zona rural de Aracruz

O animal havia sido levado em fevereiro deste ano; segundo a Polícia Civil; suspeito do furto já foi identificado e vai responder pelo crime
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

02 jun 2023 às 18:08

Publicado em 02 de Junho de 2023 às 18:08

Égua furtada de fazenda é resgatada por polícia em zona rural de Aracruz
Égua furtada de fazenda é resgatada pla polícia em zona rural de Aracruz Crédito: Polícia Civil | Divulgação
Uma égua, com o nome de “Pretinha”, foi resgatada pela Polícia Civil após ter sido furtada de uma fazenda na localidade de Ribeirão do Cruzeiro, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O animal havia sido levado em fevereiro deste ano. Segundo a PC, suspeito do furto já foi identificado e vai responder pelo crime.
O resgate ocorreu na semana passada, no dia 26 de maio, mas a informação só foi divulgada nesta sexta-feira (2). A égua foi localizada na zona rural de Cupido.
“Para o produtor, essa égua tem muito valor, além do fato de ter a propriedade rural invadida por ladrões, que furtaram gado, cavalos e até suínos. A lei é branda para esse tipo de conduta. O crime de furto merece ser tratado com maior rigor pela legislação. De todo modo, fizemos a nossa parte e encerramos a semana felizes em devolver a égua ‘Pretinha’ para o dono”, disse o titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, delegado Leandro Sperandio.
A égua foi restituída ao dono e o suspeito responderá pelo crime de furto.

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