Égua furtada de fazenda é resgatada pela polícia na zona rural de Aracruz

O resgate ocorreu na semana passada, no dia 26 de maio, mas a informação só foi divulgada nesta sexta-feira (2). A égua foi localizada na zona rural de Cupido.

“Para o produtor, essa égua tem muito valor, além do fato de ter a propriedade rural invadida por ladrões, que furtaram gado, cavalos e até suínos. A lei é branda para esse tipo de conduta. O crime de furto merece ser tratado com maior rigor pela legislação. De todo modo, fizemos a nossa parte e encerramos a semana felizes em devolver a égua ‘Pretinha’ para o dono”, disse o titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, delegado Leandro Sperandio.