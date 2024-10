Acidente

Empresário e funcionário morrem após caminhonete cair de ponte em Viana

Familiares do empresário Robson Gasparini contaram à reportagem que ficaram sabendo do acidente por imagens encaminhadas por aplicativo

Felipe Sena Repórter / [email protected]

O empresário Robson Gasparini e um funcionário dele, identificado como Robson Galvão, morreram após o veículo em que estavam, uma caminhonete Toyota Hilux, cair de uma ponte em Araçatiba, Viana, na tarde de quarta-feira (2). Sávio Gasparini, sobrinho do empresário, disse ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, que ficou sabendo do acidente por imagens enviadas pelo WhatsApp. Chegando ao local, ele confirmou a identidade do tio.

“Encaminharam o vídeo para nós perguntando se tinha acontecido alguma coisa com ele, porque viram o carro caído da ponte. Fomos verificar e, chegando lá, atestamos que era ele”, contou o parente.

A Polícia Militar informou que foi acionada para atender uma ocorrência de trânsito na rodovia ES 476, em cima de uma ponte no bairro Araçatiba, Viana, onde uma caminhonete havia capotado.

Empresário Robson Gasparini (foto) e funcionário morreram no local do acidente. (Montagem A Gazeta)

"Quando a equipe do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) chegou ao local, o Corpo de Bombeiros já estava atendendo o fato e relatou que os militares foram até o veículo, constatando que duas vítimas (motorista e carona) estavam presas no cinto de segurança, com o tronco submerso na água. As pessoas foram retiradas, mas já estavam sem vida. A Perícia foi acionada. Segundo apurado, o veículo, que estava capotado às margens do Rio Jacarandá, seguia sentido Baia Nova", diz nota enviada à reportagem.

Segundo o sobrinho, Robson Gasparini tem um sítio na região e estava indo comprar materiais de construção. Ele contou que não viu, no local, marcas de acidente, como freada ou peças quebradas que pudessem indicar uma batida. Ainda segundo Sávio, agentes da perícia que atenderam a ocorrência informaram que o tio teria morrido afogado por não ter conseguido tirar o cinto de segurança. Já o carona, teria tido um impacto na cabeça, mas também morreu afogado.

A Polícia Científica (PCIES) informou, também por nota, que os corpos das vítimas, de 45 e 44 anos, foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, onde passarão pelo processo de necropsia e, posteriormente, serão liberados para os familiares.

Querido pela família

O sobrinho do empresário contou que a última lembrança dele com o tio é de Robson feliz pela compra do sítio em uma reunião de família. “Fomos todos para lá passar o dia. Ele nem queria que fossemos embora. Já estávamos marcando de ir lá este fim de semana e aconteceu essa tragédia”.

Segundo Sávio, apesar da tristeza, o tio deixará boas lembranças. “É bem triste para a nossa família, mas ele deixa um legado muito bonito. Era muito querido por todos”.

