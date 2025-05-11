Caminhões são flagrados na contramão em ponte fechada para veículos pesados no ES

Dois caminhões foram flagrados atravessando na contramão uma ponte interditada para veículos pesados em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. As imagens que registraram a passagem dos veículos foram feitas pelo sistema de videomonitoramento da prefeitura e mostram o tráfego de forma irregular, desrespeitando a sinalização e barreira física instalada no local.
A passagem de veículos pesados pela Ponte Agostinho Galdino Breda, conhecida como Ponte do Irajá, no bairro Pedro Vitali, é proibida devido ao risco para a estrutura.
Segundo a prefeitura, os caminhões envolvidos já foram identificados, as notificações foram emitidas e as empresas responsáveis serão formalmente comunicadas sobre a conduta dos motoristas. "A Prefeitura reforça que transitar com caminhões pela ponte do Irajá é expressamente proibido e caracteriza uma infração grave de trânsito."
Além das notificações, a prefeitura disse que também vai acionar as empresas responsáveis pela logística por meio de Responsabilidade Civil, considerando os riscos que o excesso de peso representa para a estrutura da ponte do Irajá. "O município irá se resguardar quanto a possíveis danos causados nas vias e estruturas públicas, especialmente nas pontes, e tomará todas as medidas legais cabíveis para responsabilizar os envolvidos."