Caminhões são flagrados na contramão em ponte fechada para veículos pesados no ES

Dois caminhões foram flagrados atravessando na contramão uma ponte interditada para veículos pesados em Colatina , Noroeste do Espírito Santo . As imagens que registraram a passagem dos veículos foram feitas pelo sistema de videomonitoramento da prefeitura e mostram o tráfego de forma irregular, desrespeitando a sinalização e barreira física instalada no local.

A passagem de veículos pesados pela Ponte Agostinho Galdino Breda, conhecida como Ponte do Irajá, no bairro Pedro Vitali, é proibida devido ao risco para a estrutura.

Segundo a prefeitura, os caminhões envolvidos já foram identificados, as notificações foram emitidas e as empresas responsáveis serão formalmente comunicadas sobre a conduta dos motoristas. "A Prefeitura reforça que transitar com caminhões pela ponte do Irajá é expressamente proibido e caracteriza uma infração grave de trânsito."