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Trânsito

Homem morre em acidente entre picape e carreta na BR 101 em Anchieta

Segundo a PRF, vítima estava dirigindo uma Fiat Strada e seguia sentido Vitória quando invadiu a contramão e colidiu de frente com a carreta, na noite de quarta-feira (18)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 set 2024 às 11:47

Publicado em 19 de Setembro de 2024 às 11:47

Motorista de caminhonete morre em acidente com carreta em Anchieta
Motorista de caminhonete morre em acidente com carreta em Anchieta Crédito: Redes sociais
Um homem morreu em um acidente envolvendo a picape que ele estava dirigindo e uma carreta, na BR 101, em Jabaquara, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima, que não foi identificada, seguia sentido Vitória em uma Fiat Strada quando invadiu a contramão e colidiu de frente com o outro veículo. A batida aconteceu na noite de quarta-feira (18).
A PRF disse que a colisão aconteceu no km 356, por volta de 21h40. O Corpo de Bombeiros também foi acionado, mas quando chegou ao local, o homem já estava morto, preso às ferragens, e outro passageiro do veículo, já havia sido socorrido com lesões graves. Os militares providenciaram o desencarceramento do motorista e deixaram o corpo aos cuidados da Polícia Científica.
A Eco101, concessionaria que administra a via, disse que o tráfego seguiu em sistema pare e siga. Às 23h38 a pista foi totalmente bloqueada para trabalho da perícia e foi liberada à 1h35. O motorista da carreta Scania não se feriu.
Em nota, a Polícia Científica disse que o corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares. A Polícia Civil foi questionada pela reportagem, mas não informou se o motorista foi encaminhado à delegacia para esclarecimentos.

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