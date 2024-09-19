Homem morre em acidente entre picape e carreta na BR 101 em Anchieta

Motorista de caminhonete morre em acidente com carreta em Anchieta Crédito: Redes sociais

Um homem morreu em um acidente envolvendo a picape que ele estava dirigindo e uma carreta, na BR 101, em Jabaquara, em Anchieta , no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima, que não foi identificada, seguia sentido Vitória em uma Fiat Strada quando invadiu a contramão e colidiu de frente com o outro veículo. A batida aconteceu na noite de quarta-feira (18).

A PRF disse que a colisão aconteceu no km 356, por volta de 21h40. O Corpo de Bombeiros também foi acionado, mas quando chegou ao local, o homem já estava morto, preso às ferragens, e outro passageiro do veículo, já havia sido socorrido com lesões graves. Os militares providenciaram o desencarceramento do motorista e deixaram o corpo aos cuidados da Polícia Científica.

A Eco101, concessionaria que administra a via, disse que o tráfego seguiu em sistema pare e siga. Às 23h38 a pista foi totalmente bloqueada para trabalho da perícia e foi liberada à 1h35. O motorista da carreta Scania não se feriu.