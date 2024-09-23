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Motorista fugiu

Motociclista de 70 anos morre atingido por carro na contramão em Itapemirim

Condutor do carro que atingiu o idoso deixou o local sem prestar socorro à vítima, mas já foi identificado pela Polícia Civil
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 set 2024 às 11:54

Publicado em 23 de Setembro de 2024 às 11:54

Carro invade a contramão e mata motociclista em Itapemirim
Carro invade a contramão e mata motociclista em Itapemirim Crédito: Redes sociais
Um motociclista de 70 anos morreu após ser atingido por um carro, que segundo a Polícia Militar, teria invadido a contramão na rodovia ES 487, na localidade de Piabanha do Norte, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (22). A vítima, que não teve o nome divulgado, morreu no local. O condutor do automóvel fugiu sem prestar socorro.
Consta em boletim de ocorrência da PM que, conforme relatos de testemunhas aos policiais, o motorista do veículo apresentava com sinais de embriaguez. No carro, os militares encontraram uma caixa térmica no porta-malas, com latas de cerveja. Dentro do automóvel, havia também forte odor de álcool. Segundo populares, o condutor do carro havia saído de uma confraternização. 
Uma ambulância da Prefeitura de Itapemirim chegou a ser acionada, mas o idoso que estava pilotando a moto morreu no local. Ele não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para conduzir o veículo. A Polícia Científica (PCIES) disse que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o motorista do carro envolvido no acidente foi identificado e o caso segue em investigação. Segundo a corporação, outras informações não serão passadas, por enquanto, para não interferir na apuração do fato. "Todas as medidas legais foram adotadas e estão tramitando dentro do prazo legal. O veículo foi removido ao pátio do Detran|ES".

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