Motociclista de 70 anos morre atingido por carro na contramão em Itapemirim

Carro invade a contramão e mata motociclista em Itapemirim Crédito: Redes sociais

Um motociclista de 70 anos morreu após ser atingido por um carro, que segundo a Polícia Militar, teria invadido a contramão na rodovia ES 487, na localidade de Piabanha do Norte, em Itapemirim , no Litoral Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (22). A vítima, que não teve o nome divulgado, morreu no local. O condutor do automóvel fugiu sem prestar socorro.

Consta em boletim de ocorrência da PM que, conforme relatos de testemunhas aos policiais, o motorista do veículo apresentava com sinais de embriaguez. No carro, os militares encontraram uma caixa térmica no porta-malas, com latas de cerveja. Dentro do automóvel, havia também forte odor de álcool. Segundo populares, o condutor do carro havia saído de uma confraternização.

Uma ambulância da Prefeitura de Itapemirim chegou a ser acionada, mas o idoso que estava pilotando a moto morreu no local. Ele não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para conduzir o veículo. A Polícia Científica (PCIES) disse que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.