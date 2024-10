Trânsito

Homem morre em acidente de moto na BR 101 em Viana

Amigos da vítima contaram que Manoel tinha saído de moto da sede da empresa em que trabalhava e seguia para um galpão da mesma empresa quando a batida aconteceu

2 min de leitura min de leitura

Trecho da BR 101 onde ocorreu acidente fatal em Viana. (Oliveira Alves)

Felipe Sena Repórter / [email protected]

O pintor automotivo identificado como Manoel Rodolfo Carrafa Junior, de 25 anos, morreu em um acidente entre a moto que ele pilotava — uma Honda CG 150 Fan ESI — e um caminhão na BR 101, em Viana, na manhã desta quarta-feira (2).

A repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, esteve no local e conversou com agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Amigos da vítima contaram aos policiais que Manoel tinha saído de moto da sede da empresa em que trabalhava e seguia, com alguns colegas, também de moto, para um galpão da mesma empresa quando a batida aconteceu.

O acidente será investigado pela PRF, mas os agentes afirmaram que "as informações iniciais indicam que a motocicleta estaria trafegando na faixa da direita, quando iniciou conversão à esquerda para acessar um retorno, vindo a colidir com a lateral da carreta que seguia, no mesmo sentido de direção, na faixa da esquerda". Manoel morreu no local do acidente.

Em entrevista ao Gazeta Meio Dia, o chefe da PRF em Viana, Marcel Haase, fez um alerta. "De todas as vítimas que acabam morrendo, mais da metade é motociclista. A gente orienta sempre a prudência por parte dos pilotos. Dirigir com cautela e sempre se preocupar com o motorista que está do lado e ter um comportamento seguro para que não ocorra o que aconteceu hoje aqui", finalizou.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta