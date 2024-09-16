Piloto de moto esportiva morre em acidente na BR 101 em Ibiraçu

O acidente aconteceu por volta das 8h30, e o motociclista morreu no local. A PRF informou ainda que tudo indica que o piloto tenha perdido o controle da direção da moto, uma Honda CBR 600, antes da queda. De acordo com Eco101, que administra a rodovia, o trânsito chegou a fluir em pare e siga, mas foi totalmente liberado às 12h19 de domingo.