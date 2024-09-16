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Trânsito

Piloto de moto esportiva morre em acidente na BR 101 em Ibiraçu

PRF informou ainda que tudo indica que o piloto, de 27 anos, tenha perdido o controle da direção da moto antes da queda; acidente ocorreu na manhã de domingo (15)
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

16 set 2024 às 09:07

Publicado em 16 de Setembro de 2024 às 09:07

A vitima estava nesta motocicleta quando se acidentou em Ibiraçu
A vitima estava nesta motocicleta quando se acidentou em Ibiraçu Crédito: Reprodução- Redes Sociais
Um homem de 27 anos morreu em um acidente envolvendo a moto esportiva que ele estava pilotando na BR 101, na altura de Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, na manhã de domingo (15). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o piloto foi vítima de queda, e não há envolvimento de outro veículo. O nome dele não foi divulgado.
O acidente aconteceu por volta das 8h30, e o motociclista morreu no local. A PRF informou ainda que tudo indica que o piloto tenha perdido o controle da direção da moto, uma Honda CBR 600, antes da queda. De acordo com Eco101, que administra a rodovia, o trânsito chegou a fluir em pare e siga, mas foi totalmente liberado às 12h19 de domingo.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberados para os familiares. 

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