Piloto de moto esportiva morre em acidente na BR 101 em Ibiraçu

Um homem de 27 anos morreu em um acidente envolvendo a moto esportiva que ele estava pilotando na BR 101, na altura de Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, na manhã de domingo (15). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o piloto foi vítima de queda, e não há envolvimento de outro veículo. O nome dele não foi divulgado.
O acidente aconteceu por volta das 8h30, e o motociclista morreu no local. A PRF informou ainda que tudo indica que o piloto tenha perdido o controle da direção da moto, uma Honda CBR 600, antes da queda. De acordo com Eco101, que administra a rodovia, o trânsito chegou a fluir em pare e siga, mas foi totalmente liberado às 12h19 de domingo.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberados para os familiares.