Jovem morre preso às ferragens após caminhonete capotar em Linhares

Um jovem de 19 anos morreu após a caminhonete que ele dirigia capotar na noite deste domingo (15), na rodovia ES 245, na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo. A estrada onde ocorreu o acidente dá acesso a Rio Bananal, cidade vizinha. O rapaz, identificado pela Polícia Militar como Jair Gasparini Piona, havia completado 19 anos na última quinta-feira (12).
Segundo a PM, o motorista estava seguindo de Linhares para Rio Bananal, quando perdeu o controle da caminhonete, uma Chevrolet S10, e capotou com o veículo em uma curva. O passageiro, que estava no banco do carona, conseguiu sair ileso do veículo, enquanto Jair ficou preso às ferragens, foi desencarcerado por uma equipe do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Científica informou que a perícia foi acionada, e o corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.