Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tragédia na ES 245

Jovem morre preso às ferragens após caminhonete capotar em Linhares

Jair Gasparini Piona estava ao volante da caminhonete e havia completado 19 anos na última quinta-feira (12); passageiro que estava no banco do carona do veículo saiu ileso
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

16 set 2024 às 11:07

Publicado em 16 de Setembro de 2024 às 11:07

Foto de Jair Gasparini Piona (no destaque), e o veículo capotado
Foto de Jair Gasparini Piona (no destaque), e o veículo capotado Crédito: Leitor / Redes sociais / Montagem A Gazeta
Um jovem de 19 anos morreu após a caminhonete que ele dirigia capotar na noite deste domingo (15), na rodovia ES 245, na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo. A estrada onde ocorreu o acidente dá acesso a Rio Bananal, cidade vizinha. O rapaz, identificado pela Polícia Militar como Jair Gasparini Piona, havia completado 19 anos na última quinta-feira (12).
Segundo a PM, o motorista estava seguindo de Linhares para Rio Bananal, quando perdeu o controle da caminhonete, uma Chevrolet S10, e capotou com o veículo em uma curva. O passageiro, que estava no banco do carona, conseguiu sair ileso do veículo, enquanto Jair ficou preso às ferragens, foi desencarcerado por uma equipe do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. 
Procurada por A Gazeta, a Polícia Científica informou que a perícia foi acionada, e o corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

LEIA MAIS

MPES quer prisão imediata para todos os condenados em júri desde 2020

PM é preso suspeito de agredir homem e mulher no Aeroporto de Vitória

Mulher é morta a facadas ao buscar filha na casa do ex-marido no ES

Pai e filho que morreram afogados em lagoa de Linhares eram da Serra

Piloto de moto esportiva morre em acidente na BR 101 em Ibiraçu

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Polícia Civil Rio Bananal Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que o Brasil não é tão feliz quanto parece — e como a Finlândia lidera ranking mundial da felicidade
Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados