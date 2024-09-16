Jovem morre preso às ferragens após caminhonete capotar em Linhares

Segundo a PM, o motorista estava seguindo de Linhares para Rio Bananal, quando perdeu o controle da caminhonete, uma Chevrolet S10, e capotou com o veículo em uma curva. O passageiro, que estava no banco do carona, conseguiu sair ileso do veículo, enquanto Jair ficou preso às ferragens, foi desencarcerado por uma equipe do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos.