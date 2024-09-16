MPES quer prisão imediata para todos os condenados em júri desde 2020

Crédito: Arte - Sabrina Cardoso com Microsoft Designer

Os ministros da corte federal chegaram ao novo entendimento sobre a prisão por maioria de votos (8 contra 3), na última quinta-feira (12), o que vem sendo contestado por advogados, que afirma que "inocentes podem ser presos de forma indevida" (veja abaixo). A decisão deve começar a valer a partir da publicação da ata de julgamento.

O prazo citado pelos representantes do MPES para as prisões dos que já foram sentenciados corresponde à data em que entrou em vigor — 23 de janeiro de 2020 —, o Pacote Anticrime. É o nome popular da Lei 13.964/2019, alvo da avaliação do Supremo. Ela condicionava que só poderiam ser presos após o júri os que fossem condenados a 15 anos ou mais de reclusão, o que foi agora mudado.

O promotor Rodrigo Monteiro, que atua no Tribunal de Júri de Vitória, explica que o STF fez uma interpretação conforme a constituição. “Em razão desta interpretação, aplica-se a medida agora em qualquer pena”.

E como a lei anticrime está em vigor, assinala Monteiro, os julgamentos feitos nos últimos 4 anos em que réus foram sentenciados a prisão, poderão ser alcançados pelo novo entendimento do STF. “Cito o caso dos júris do ano passado, por exemplo, em que houve condenações, e a prisão dos réus deverá agora ser decretada”.

Ele explica que a lei não está retroagindo para prejudicar os condenados. “A lei existe, está em vigor desde 2020. E se ela está válida, tem que prender os réus condenados que estão soltos. Em todo o Brasil vários colegas já estão fazendo os pedidos de prisão e nós também vamos agir”, explicou.

“Desrespeito com a vítima”

Segundo Monteiro, um réu ser condenado e não preso é “uma ofensa à democracia”. Já trabalhei em vários julgamentos nos quais, após a condenação, o réu saía solto, pela porta da frente. Isso representa uma afronta aos jurados, à vítima, aos familiares e à sociedade em geral”.

Com ele atuou, também no Tribunal do Júri de Vitória, o promotor Leonardo Augusto de Andrade Cezar dos Santos, hoje presidente da Associação Espírito-Santense do Ministério Público (AESMP). Ele assinala que o Judiciário não pode colocar a presunção de inocência acima da soberania popular. “O artigo primeiro da constituição fala que todo poder emana do povo. O júri é o povo, é a soberania popular”.

Outro ponto, segundo Leonardo, é que não se pode esquecer dos direitos das vítimas nos processos. “O réu merece ter seus direitos respeitados, assim como a vítima, cujos direitos não podem ser ignorados, desprezados. O processo penal tem que defender a vítima. No crime ela foi a única que atuou sem nenhum tipo de vontade. E é totalmente esquecida no processo”, pondera.

Monteiro destaca ainda que nos últimos quatro anos o Brasil enfrentou uma onda de mais de 200 mil homicídios. “É preciso dar uma resposta a esse mar de sangue. Não vislumbro ofensa à presunção de inocência, eis que estamos diante de uma escolha da própria sociedade, tomada por meio do Congresso, espaço adequado para o debate democrático”, diz ao se referir ao pacote anticrime.

Acrescenta que a lei trouxe situações que relativizam a prisão imediata, para os casos em que o tribunal verifica a possibilidade de revisão da condenação.

“Não há democracia real”

O novo entendimento do STF não encontra respaldo entre os advogados. Anderson Burke, presidente da Comissão de Advocacia Criminal e Política Penitenciária da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Espírito Santo (OAB-ES), é um dos que discorda da decisão.

Destaca que é preciso respeitar o princípio da presunção de inocência e a preocupação com a “ausência de conhecimento técnico dos jurados na matéria do Direito”.

“A chance de que ocorra algum erro por julgamento contrário à prova dos autos (processo) é consideravelmente mais alta do que um julgamento que seria realizado por um magistrado com formação em Direito e aprovado em rigoroso concurso público”.

Afirma ainda que o argumento da democracia através do julgamento dos 7 jurados “é uma falácia”. “Pesquisas empíricas já constataram que a composição da lista de jurados não reflete a grande miscigenação social e cultural brasileira, pois grande parte são funcionários públicos municipais e estaduais. Não há uma democracia real”, pontua.

“A condenação pelo júri, embora seja uma decisão de primeiro grau, não encerra o processo judicial. Há um longo caminho de recursos que pode levar à anulação da sentença, como ocorre em muitos casos, ou a modificação da pena. A decisão de prender imediatamente alguém que ainda tem o direito de recorrer representa um grave desserviço à justiça e também à sociedade”.

Ele destaca ainda que as prisões são medidas extremas e de exceção, que impactam não só a vida do condenado, mas também a de seus familiares, com repercussões permanentes.