Mulher é morta a facadas ao buscar filha na casa do ex-marido no ES

Marilene foi morta a facadas ao buscar a filha na casa do ex-marido Crédito: Reprodução | Montanhas Capixabas

Uma mulher, identificada como Marilene Rosa da Silva, foi assassinada com vários golpes de faca pelo ex-marido na manhã deste domingo (15) no bairro Centro, em Marechal Floriano , na Região Serrana do Espírito Santo. O crime ocorreu enquanto a vítima estava na casa do suspeito, Kaique Salino Chaves, de 29 anos, para buscar a filha do casal.

Segundo a Polícia Militar, Kaique relatou que a mulher começou a gritar durante uma discussão, o que o levou a pegar uma faca e desferir golpes contra ela. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionada ao local, mas constatou o óbito da vítima no momento do atendimento.

O ex-marido foi preso em flagrante e levado à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, também na Região Serrana capixaba, junto à faca utilizada no crime.

Kaique foi autuado por homicídio qualificado, enquadrado como feminicídio, e será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da região. Em depoimento, o suspeito preferiu não se manifestar. A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que o homem foi transferido para o Centro de Triagem de Viana (CTV) na manhã desta segunda-feira (16).