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Feminicídio

Mulher é morta a facadas ao buscar filha na casa do ex-marido no ES

Kaique Salino Chaves, de 29 anos, relatou que a mulher começou a gritar durante uma discussão, o que o levou a pegar uma faca e desferir golpes contra ela
Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

15 set 2024 às 17:47

Publicado em 15 de Setembro de 2024 às 17:47

Marilene foi morta a facadas ao buscar a filha na casa do ex-marido
Marilene foi morta a facadas ao buscar a filha na casa do ex-marido Crédito: Reprodução | Montanhas Capixabas
Uma mulher, identificada como Marilene Rosa da Silva, foi assassinada com vários golpes de faca pelo ex-marido na manhã deste domingo (15) no bairro Centro, em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo. O crime ocorreu enquanto a vítima estava na casa do suspeito, Kaique Salino Chaves, de 29 anos, para buscar a filha do casal. 
Segundo a Polícia Militar, Kaique relatou que a mulher começou a gritar durante uma discussão, o que o levou a pegar uma faca e desferir golpes contra ela. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionada ao local, mas constatou o óbito da vítima no momento do atendimento.
O ex-marido foi preso em flagrante e levado à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, também na Região Serrana capixaba, junto à faca utilizada no crime.
Kaique foi autuado por homicídio qualificado, enquadrado como feminicídio, e será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da região. Em depoimento, o suspeito preferiu não se manifestar. A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que o homem foi transferido para o Centro de Triagem de Viana (CTV) na manhã desta segunda-feira (16). 

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