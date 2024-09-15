Drogas e armas escondidas em tonel enterrado são apreendidas em Vila Velha

Uma grande quantidade de drogas e armas foi apreendida, neste sábado (14), em um tonel enterrado em uma área de mata, no bairro Cobilândia, em Vila Velha. Até o momento, ninguém foi detido.
Segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, a operação teve início quando os agentes visualizaram duas pessoas comercializando drogas nas proximidades dos canos da Cesan. Os criminosos fugiram em direção à região da mata e, no local, o cão de faro Mufasa localizou as drogas e as armas escondidas na bombona.
Foram encontrados:
- 1.694 pinos de cocaína;
- 655 buchas de maconha;
- 477 pedras de crack;
- 15 unidades de haxixe;
- 1 pistola sarsilmaz B6 calibre 9mm e dois carregadores;
- 34 munições calibre 9mm;
- 1 submetralhadora semi-industrial calibre .380 e um carregador.
A ação foi realizada pela equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e os policiais militares da 17ª Companhia Independente. A ocorrência segue em andamento.