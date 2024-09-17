Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Rodovia Leste-Oeste

Motociclista morre em acidente com carro e motorista é preso em Cariacica

Esposa do motociclista, que estava na garupa, sofreu fraturas e foi levada para um hospital; motorista do carro envolvido na colisão foi autuado por homicídio culposo
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

17 set 2024 às 07:55

Publicado em 17 de Setembro de 2024 às 07:55

Pablo de Jesus Teodoro
Pablo de Jesus Teodoro Crédito: Acervo Pessoal
Um motociclista de 25 anos morreu em um acidente envolvendo a moto que ele pilotava e um carro na noite de segunda-feira (16), na Rodovia Leste-Oeste, bairro São Benedito, em Cariacica. A companheira de Pablo de Jesus Teodoro, que estava com ele, na garupa do veículo, sofreu fraturas no corpo e foi levada para um hospital. O motorista do automóvel, que trabalha para aplicativo, envolvido na colisão, identificado como Werleson Inacio de Oliveira, de 40 anos, foi preso. 
Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, após a batida, o motorista do carro e a mulher que estava na garupa da moto ficaram feridos e foram socorridos e levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
O repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, apurou que, conforme relatos de testemunhas, após uma rotatória o condutor do carro fez uma conversão para acessar o bairro São Benedito, momento em que o motociclista, que estava na faixa ao lado, atingiu a lateral do automóvel, pelo lado do carona. O automóvel ficou com a parte da frente e o lado onde ocorreu a batida destruídos. Pablo morreu no local do acidente.
O motorista de aplicativo ficou ferido e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Já a esposa do motociclista sofreu fraturas no corpo e também precisou de socorro. Ela, que não teve o nome divulgado, e Werleson foram encaminhados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.
Motociclista morre em acidente na Leste-Oeste
Motociclista morre em acidente na Leste-Oeste Crédito: Pablo Campos
A perícia da Polícia Científica foi acionada e encaminhou o corpo de Pablo para o Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, para ser necropsiado, e, posteriormente, liberado para os familiares.
Após receber atendimento médico, o condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. O homem recebeu alta e foi levado a 4º Delegacia de Cariacica, onde foi ouvido pelo delegado de plantão. Ele acabou autuado por homicídio culposo na direção do veículo automotor e preso.
Polícia Civil explicou que na apuração preliminar dos policiais que atenderam a ocorrência, o motorista teria sido o responsável pela colisão. Foi concedida liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. Como o valor estipulado pela autoridade policial não foi pago, o condutor foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Cariacica Polícia Civil Rodovia Leste-Oeste Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hipertensão: 6 hábitos que ajudam a controlar a pressão arterial
Imagem de destaque
Pai é preso em Linhares após agredir ex e tentar fugir com o filho
Imagem de destaque
6 plantas que trazem energias positivas para o seu lar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados