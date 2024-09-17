Motociclista morre em acidente com carro e motorista é preso em Cariacica

Pablo de Jesus Teodoro Crédito: Acervo Pessoal

Um motociclista de 25 anos morreu em um acidente envolvendo a moto que ele pilotava e um carro na noite de segunda-feira (16), na Rodovia Leste-Oeste, bairro São Benedito, em Cariacica . A companheira de Pablo de Jesus Teodoro, que estava com ele, na garupa do veículo, sofreu fraturas no corpo e foi levada para um hospital. O motorista do automóvel, que trabalha para aplicativo, envolvido na colisão, identificado como Werleson Inacio de Oliveira, de 40 anos, foi preso.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar , após a batida, o motorista do carro e a mulher que estava na garupa da moto ficaram feridos e foram socorridos e levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

O repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, apurou que, conforme relatos de testemunhas, após uma rotatória o condutor do carro fez uma conversão para acessar o bairro São Benedito, momento em que o motociclista, que estava na faixa ao lado, atingiu a lateral do automóvel, pelo lado do carona. O automóvel ficou com a parte da frente e o lado onde ocorreu a batida destruídos. Pablo morreu no local do acidente.

O motorista de aplicativo ficou ferido e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Já a esposa do motociclista sofreu fraturas no corpo e também precisou de socorro. Ela, que não teve o nome divulgado, e Werleson foram encaminhados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.

Motociclista morre em acidente na Leste-Oeste Crédito: Pablo Campos

A perícia da Polícia Científica foi acionada e encaminhou o corpo de Pablo para o Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, para ser necropsiado, e, posteriormente, liberado para os familiares.

Após receber atendimento médico, o condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. O homem recebeu alta e foi levado a 4º Delegacia de Cariacica, onde foi ouvido pelo delegado de plantão. Ele acabou autuado por homicídio culposo na direção do veículo automotor e preso.