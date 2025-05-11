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Norte do ES

Casal morre em grave acidente envolvendo moto e carros em São Mateus

O motorista de um dos veículos fugiu do local do acidente, caso vai ser investigado
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

11 mai 2025 às 13:17

Publicado em 11 de Maio de 2025 às 13:17

As vítimas foram identificadas como Ana Maria Lima dos Santos Portela e Edmilson, porém o sobrenome dele não foi divulgado.
As vítimas foram identificadas como Ana Maria Lima dos Santos Portela e Edmilson, mas o sobrenome dele não foi divulgado. Crédito: Montagem- A Gazeta
Um grave acidente ocorrido na noite deste sábado (10), na Rodovia Othovarino Duarte Santos, próximo ao Hospital Dr. Roberto Silvares, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, provocou a morte de duas pessoas. A colisão envolveu uma motocicleta e dois carros, sendo um Volkswagen Gol e um veículo da marca BYD. As vítimas, que estavam na moto, foram identificadas como Ana Maria Lima dos Santos Portela e Edmilson, mas o sobrenome dele não foi divulgado.
De acordo com a Polícia Militar, quando os militares chegaram ao local do acidente, os policiais encontraram o motociclista, de 64 anos, já sendo atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), após sofrer uma amputação no membro inferior. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ana, que estava na garupa da moto, foi socorrida em estado grave para o Hospital Dr. Roberto Silvares, mas morreu na madrugada deste domingo (11).
As vítimas foram identificadas como Ana Maria Lima dos Santos Portela e Edmilson, porém o sobrenome dele não foi divulgado.
Casal morre em grave acidente envolvendo moto e carros em São Mateus Crédito: Montagem- A Gazeta
Testemunhas relataram que o condutor do veículo BYD fugiu do local sem prestar socorro, sendo supostamente auxiliado por um carro branco que seguiu em direção a Guriri. O BYD foi abandonado no local do acidente. O motorista do Gol permaneceu no local e relatou que seguia em direção ao centro de São Mateus quando foi atingido na lateral esquerda por um carro preto que invadiu a contramão. Ele passou pelo teste do bafômetro, que deu resultado negativo.
A Polícia Científica informou que os corpos das vítimas foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares, onde serão necropsiados e posteriormente liberados para os familiares. A Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus assumirá a investigação do caso.

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