Dados de 2025

Atitude fatal: 27 mortes em acidentes na BR 101 no ES são de pessoas sem cinto

Segundo a Ecovias Capixaba, 129 óbitos foram registrados no trecho da rodovia no Estado e 40% das vítimas (51 pessoas) estavam em carros ou caminhões; destes, a metade não utilizava o equipamento

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 10:03

Mais da metade das pessoas que morreram na BR 101 no ES em 2025 não utilizavam o cinto de segurança Crédito: Ecovias Capixaba/Divulgação

Mais da metade das pessoas que morreram em acidentes na BR 101 no ano passado, no Espírito Santo, e que estavam dentro de carros ou caminhões, não estavam usando o cinto de segurança.

Segundo os dados da Ecovias Capixaba, a concessionária que administra a via no estado, em 2025 foram registradas, ao todo, 129 mortes em acidentes na rodovia. Desse total, 40% das vítimas estavam em carros ou caminhões, o que representou 51 óbitos.

Desses, 53% estavam sem cinto. Isso significa que 27 pessoas morreram no ano passado, apenas no trecho capixaba da BR 101, por não usarem o equipamento, o que reforça a importância do equipamento de segurança como forma de garantir que o ocupante do veículo se proteja de ferimentos e lesões fatais.

Ao longo de 2025, foram contabilizados 4.031 acidentes, com 129 mortes e 2.281 pessoas feridas. Além dos 40% das pessoas que estavam em carros e caminhões, outros 40% dos óbitos eram motociclistas; 16% de pedestres e 4% ciclistas.

A maioria das mortes envolveu homens: 84%, enquanto 16% eram mulheres. A colisão traseira é o tipo de acidente mais comum, mas são as colisões frontais as que mais causam mortes na BR 101 capixaba.

Entre os tipos de acidentes mais frequentes, a colisão traseira liderou com 996 registros, seguida pela colisão lateral (622), colisão transversal (447), choque contra objeto fixo (411) e saída de pista (362). Também se destacam quedas de moto (353), engavetamentos (171), atropelamentos de pedestres (167), tombamentos (103), atropelamentos de animais (91) e colisões frontais (80).

Quando analisadas as principais causas de morte, a colisão frontal aparece em primeiro lugar, com 39 vítimas, seguida por atropelamento de pedestre (28), colisão traseira (15), colisão transversal (13) e choque contra objeto fixo (10).

Frequência

A sexta-feira foi o dia da semana com maior número de acidentes em geral, com 679 ocorrências, e também liderou o ranking de acidentes fatais, com 22 registros.

Apesar de a maioria dos acidentes ter ocorrido no período da tarde, somando 1.308 casos; os acidentes com mortes se concentraram principalmente à noite, com 38 ocorrências.

Com informações do g1 ES.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta