Acidente entre dois carros e uma moto deixa motociclista ferida em Linhares
Publicado em 15/01/2026 às 21h00
Um acidente envolvendo dois carros e uma moto deixou a motociclista ferida na tarde desta quinta-feira (15) no bairro Interlagos em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Pelas imagens de uma câmera de videomonitoramento, é possível ver o momento em que um carro e uma moto seguiam pela Avenida Duque de Caxias quando foram atingidos pelo outro veículo, que seguia na Avenida Padre Manoel da Nóbrega.
A motociclista teve ferimentos na perna e foi socorrida para um hospital da cidade. A reportagem de A Gazeta solicitou informações à Polícia Militar, mas até a publicação dessa matéria não houve retorno.