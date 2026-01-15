Acidente entre dois carros e uma moto deixa motociclista ferida em Linhares

Um acidente envolvendo dois carros e uma moto deixou a motociclista ferida na tarde desta quinta-feira (15) no bairro Interlagos em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Pelas imagens de uma câmera de videomonitoramento, é possível ver o momento em que um carro e uma moto seguiam pela Avenida Duque de Caxias quando foram atingidos pelo outro veículo, que seguia na Avenida Padre Manoel da Nóbrega.