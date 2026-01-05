PRF registra 17 acidentes graves e 5 mortes na semana do réveillon nas BRs do ES

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 11:37
Ao todo, 51 acidentes- 17 deles graves - e cinco mortes foram registradas nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo durante o feriado de Ano-Novo. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que abordou 1.759 veículos e fiscalizou 2.176 pessoas do dia 30 de dezembro a 4 de janeiro.
As mortes ocorreram nos municípios de Sooretama, Iúna, Linhares e Marechal Floriano. Durante o período, 64 pessoas ficaram feridas em acidentes. Segundo a corporação, os dados, divulgados nesta segunda-feira (5), são preliminares e podem ser atualizados.
Ainda segundo a PRF, ao todo, foram realizados 1.528 testes de alcoolemia, além de 609 autos de infração. O controle de velocidade também foi intensificado, com o registro de 1.749 imagens por meio de radar portátil.
A Operação Rodovida Ano Novo 2025/2026 integrou o planejamento nacional da Operação Rodovida, que tem como foco principal a preservação de vidas e o combate à alcoolemia em períodos de aumento do fluxo de veículos.
Durante os seis dias de operação, o policiamento foi reforçado em trechos considerados críticos e de maior movimentação.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o