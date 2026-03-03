Carro bate, derruba poste e deixa bairro sem energia em Castelo

Um carro bateu em um poste e deixou moradores sem energia elétrica na rodovia ES 379 no bairro Garage, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (3). Segundo a Polícia Militar, apesar do dano, ninguém se feriu. A EDP informou que equipes da concessionária irão realizar os reparos e a substituição do poste no local. Por segurança, o fornecimento de energia só será normalizado após a conclusão do serviço. O número de clientes afetados não foi informado.